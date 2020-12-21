kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.12.2020

BTC/USD

22801.65

ETH/USD

608.67

LTC/USD

105.06

НБУ 21.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Тело Геннадия Кернеса прибыло в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Тело Геннадия Кернеса прибыло в Украину

Самолет совершил посадку около 19.30

сегодня, 20:16
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Харьков прибыл воздушный борт с телом мэра города Геннадия Кернеса, который в течение 16 лет руководил местной властью. Самолет совершил посадку около 19.30 сегодня вечером. По нашим источникам среди представителей Госпогранслужбы и Таможенной службы, оформление тела и сопровождающих его людей произошло без эксцессов и нарушения законодательства.

Тело Геннадия Кернеса прибыло в Украину

Панихида по мэру Харькова пройдет в среду в Благовещенском соборе. Жители города смогут попрощаться с неоднозначным чиновником в ХАТОБе в тот же день, в течение четырех часов — с 9:00 до 13:00.

Известно, что похоронят политики  на Аллее выдающихся харьковчан на Втором городском кладбище.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Бублик

сегодня, 20:31

Сейчас это герой,а завтра гной!!!

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ