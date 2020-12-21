Тело Геннадия Кернеса прибыло в Украину

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Дмитрий Симоненко
В Харьков прибыл воздушный борт с телом мэра города Геннадия Кернеса, который в течение 16 лет руководил местной властью. Самолет совершил посадку около 19.30 сегодня вечером. По нашим источникам среди представителей Госпогранслужбы и Таможенной службы, оформление тела и сопровождающих его людей произошло без эксцессов и нарушения законодательства.
Панихида по мэру Харькова пройдет в среду в Благовещенском соборе. Жители города смогут попрощаться с неоднозначным чиновником в ХАТОБе в тот же день, в течение четырех часов — с 9:00 до 13:00.
Известно, что похоронят политики на Аллее выдающихся харьковчан на Втором городском кладбище.
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