Техника, продукты, лекарства: что везут в Украину через систему good.gov.ua



















Год назад, 1 декабря 2023 в Украине начала работать Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи (АС ГД), созданная по инициативе Министерства социальной политики. За это время работы через платформу good.gov.ua было зарегистрировано 128 тысяч гуманитарных грузов. Этот инструмент значительно упростил процесс ввоза помощи, обеспечив прозрачность, легальность и быстроту оформления без бумажной волокиты.

По данным Министерства, с помощью АС ГД чаще всего оформляют:

продовольственные товары;

топливо;

технические средства;

лекарственные препараты и медицинские изделия

“Проходит год с момента запуска системы, и мы можем с уверенностью сказать, что этот инструмент доказал свою эффективность. Он не только упрощает процесс регистрации гуманитарной помощи из-за границы, который стал полностью цифровым, но и способствует оперативной доставке помощи и справедливому ее распределению на местах. Поэтому режим "без бумаг" позволил сосредоточиться на главном — помогать и поддерживать нуждающихся", — сказал заместитель Министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Константин Кошеленко.

Расширение функционала и интеграция с другими системами

В настоящее время более 11 тысяч организаций зарегистрированы в Едином реестре получателей гуманитарной помощи. Это общественные и благотворительные организации, волонтеры, реабилитационные учреждения. Благодаря интеграции с электронными системами Министерства юстиции, здравоохранения и Гостаможслужбы процессы оформления стали максимально удобными.

В планах – добавление английского языка для международных партнеров и разработка мобильного приложения.

Как воспользоваться АС ГД: пошаговая инструкция

Перейдите на сайт good.gov.ua. Зарегистрируйтесь через КЭП или подтвердите информацию об организации. Заполните информацию о грузе и декларации. Получите уникальный код помощи. Сформируйте декларацию и используйте код при таможенном оформлении. При разногласиях заполните инвентаризационное описание и дайте автоматический отчет.

Подробные инструкции доступны в видеоформате.



