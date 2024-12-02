Техника, продукты, лекарства: что везут в Украину через систему good.gov.ua

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Амбарцумян Анна
Год назад, 1 декабря 2023 в Украине начала работать Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи (АС ГД), созданная по инициативе Министерства социальной политики. За это время работы через платформу good.gov.ua было зарегистрировано 128 тысяч гуманитарных грузов. Этот инструмент значительно упростил процесс ввоза помощи, обеспечив прозрачность, легальность и быстроту оформления без бумажной волокиты.
По данным Министерства, с помощью АС ГД чаще всего оформляют:
продовольственные товары;
топливо;
технические средства;
лекарственные препараты и медицинские изделия
В настоящее время более 11 тысяч организаций зарегистрированы в Едином реестре получателей гуманитарной помощи. Это общественные и благотворительные организации, волонтеры, реабилитационные учреждения. Благодаря интеграции с электронными системами Министерства юстиции, здравоохранения и Гостаможслужбы процессы оформления стали максимально удобными.
В планах – добавление английского языка для международных партнеров и разработка мобильного приложения.
Перейдите на сайт good.gov.ua.
Зарегистрируйтесь через КЭП или подтвердите информацию об организации.
Заполните информацию о грузе и декларации.
Получите уникальный код помощи.
Сформируйте декларацию и используйте код при таможенном оформлении.
При разногласиях заполните инвентаризационное описание и дайте автоматический отчет.
Подробные инструкции доступны в видеоформате.
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