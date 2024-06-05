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Тайвань готовится отражать вторжение Китая: СМИ узнали новые подробности

Тайвань активно изучает опыт Украины в войне

сегодня, 16:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Экзистенциальная борьба Украины против российского вторжения вдохновляет Тайвань и дает островному государству надежду, что оно так же сможет устоять против возможного вторжения Китая. Тайвань не просто наблюдает за сопротивлением украинцев, но и делает выводы для себя. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".

Тайвань готовится отражать вторжение Китая: СМИ узнали новые подробности

Тайвань. Фото: из открытых источников

"Борьба Украины нигде не имеет такого глубокого резонанса, как на берегах Тайваня. Народ Тайваня видит себя в борьбе восточноевропейской нации — сравнение становится еще более резким из-за растущего альянса между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, украинцы вдохновили тайваньцев провести определенные изменения как в военной, так и в социальной политике, в частности на острове разработали дорожную карту использования поддержки США. В частности, Тайвань повысил расходы на оборону до более 2% ВВП и увеличил продолжительность срочной службы с 4 до 12 месяцев.

До недавнего времени армия Тайваня в основном сосредотачивалась на чисто военных аспектах подготовки к отражению китайского десантного вторжения, но война в Украине побудила рассмотреть более широкий спектр реагирования. В частности, на Тайване поняли важность сохранения национального единства в условиях войны и необходимость постоянно доказывать союзникам за рубежом, что их поддержка имеет значение.

Однако политическая борьба в Конгрессе США, из-за которой Украина долго не могла получить критически необходимую помощь, очень насторожила Тайвань.

"Независимо от того, хорошо это или плохо для Украины, заключается в том, что Украина может иметь несколько источников оружия и поставок — не только из Соединенных Штатов, но и из европейских стран. Но мы можем иметь только один из США", — сказал президент тайваньского аналитического центра The Prospect Foundation доктор И-Чунг Лай.

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