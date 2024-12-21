Киев и Москва вели переговоры при посредничестве Азербайджана о продлении экспорта российского газа через территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно агентству "Reuters".

Переговоры. Фото: из открытых источников

СМИ ссылается на источники в азербайджанской энергетической компании SOCAR.

Отмечается, что Евросоюз и Украина обратились к Азербайджану с просьбой содействовать переговорам с российской стороной по соглашению, срок которого истекает в этом году.

По словам собеседника, переговоры велись между энергетическими компаниями Украины и РФ велись почти год. При этом топ-менеджеры компании встречались с высокопоставленными представителями украинских энергетических компаний 2 мая в Стамбуле и 29 августа в Вене.

Однако, уточняет "Reuters", несмотря на несколько раундов переговоров в результате стороны так и не смогли прийти к общему знаменателю и договориться об условиях.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем ближе 1 января 2025 года, когда Украина прекратит транзит российского газа в Европу, тем сложнее остановка становится внутри ЕС. Так премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 декабря намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на фоне отказа Киева продолжать транзит российского газа по своей территории. Об этом в эфире телеканала Happy сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Также издание "Комментарии" сообщало – с 7:00 утра 1 января 2025 Украина прекратит транзит российского газа через свою территорию. Это станет концом пятилетнего контракта, заключенного в 2019 году, и важным шагом в борьбе за энергетическую независимость страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде. Шмыгаль подчеркнул, что Украина имеет четкую позицию по энергоресурсам России: страна выступает против любых форм поддержки агрессора, в том числе из-за покупки или транспортировки газа и нефти.



