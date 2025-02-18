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Тайное сотрудничество: должностное лицо из Киевщины предало ВСУ ради России

Чиновник из Киевщины сотрудничал с российскими спецслужбами

18 февраля 2025, 15:37
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Амбарцумян Анна








ГБР совместно с СБУ задержали еще одного предателя, предоставлявшего российским спецслужбам важную информацию об украинских военных. В этот раз под подозрением оказался начальник отделения одной из исправительных колоний Киевщины, который, вопреки закону, "сливал" данные об осужденных, проходивших службу в Вооруженных Силах Украины.

Тайное сотрудничество: должностное лицо из Киевщины предало ВСУ ради России

Агент РФ. Фото: ГБР

По информации правоохранителей, должностное лицо добровольно согласилось на сотрудничество с российскими спецслужбами, поддерживая их захватническую политику в отношении Украины. Он передавал ценные данные о проходивших и планировавших проходить военную службу в рядах ВСУ осужденных. Информация поступала через его жену, которая в Луганске была посредником в этом процессе.

После получения достаточного количества доказательств преступной деятельности правоохранители задержали предателя. Во время обысков в его квартире были обнаружены мобильные телефоны, на которых хранились материалы, подтверждающие сотрудничество с врагом. Это стало ключевым моментом по делу, и ему было объявлено о подозрении в государственной измене по статье 111 УК Украины.

Согласно санкции этой статьи, должностному лицу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, и она находится под следствием.


Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Краматорском районе контрразведчики задержали предателя, который передавал оккупантам координаты украинских военных позиций. Его информация использовалась для нанесения ударов управляемыми авиабомбами (КАБ) и ракетами. Благодаря оперативному реагированию СБУ агент не успел повлечь за собой катастрофические последствия, а украинские защитники остались в безопасности.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-posadovcya-vipravnoi-kolonii-z-kiivshhini-yakij-zdavav-specsluzhbam-rf-dani-pro-vijskovih-zsu
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