Татьяна Котляр: предложениям ВСК ВР под руководством Ю. Тимошенко есть разумная альтернатива

Председателя общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр убеждена, что предложения, которые подготовила ВСК ВРУ под руководством Юлии Тимошенко, могут быть вредными для рынка и нести угрозу евроинтеграционному курсу нашего государства. К таким выводам она пришла по итогам совещания в Минздраве 14 декабря, где обсуждались изменения в законопроект №11493, и которыми она поделилась в своем блоке на сайте издания Украинские Новости.

Аптека. Фото из открытых источников

Котляр, в частности, обращает внимание, что два ключевых предложения ВСК Тимошенко будут иметь противоположный эффект, чем снижение цен на лекарства. Речь идет о предложении ввести ограничения для дистрибьюторов по закупке препаратов "в одни руки". А также об организации продаж лекарств с помощью е-каталога. В первом случае, будет прямой вред производителям, которые потеряют предзаказ в полном объеме. Также в невыгодном положении окажутся и аптеки, которые смогут взять под реализацию только часть нужного ассортимента. В результате рынок потеряет стабильность, а потребители – необходимый ассортимент в "шаговой доступности".

При этом, по ее мнению, цены из-за хаоса на рынке не упадут, а скорее всего вновь подпрыгнут.

Что касается второго предложения, то введение нерыночных механизмов на фармацевтическом рынке в условиях активной стадии переговоров Украины о вступлении в ЕС, выглядит, как попытка подорвать евроинтеграцию, — утверждает председатель ОС "ФАРМУКРАИНА".

К тому же, по ее мнению, такие действия не приведут к уменьшению цен, ведь вырастут расходы аптек на обеспечение доступа к е-каталогу и главным образом – из-за логистических расходов.

В завершение Татьяна Котляр отметила, что альтернативой предложениям ВСК Тимошенко является более активное использование реимбурсации (полной или частичной компенсации цен на лекарства со стороны государства по утвержденному ею перечню препаратов) через программу "Доступні ліки".

"И за то, что Правительство и Минздрав недавно сделали шаги именно в этом направлении, их можно похвалить и поддержать", — подытожила Татьяна Котляр.



