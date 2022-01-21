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Тарифы на коммунальные услуги придется поднимать: в Нацбанке сделали важное заявление

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%

сегодня, 08:55
Автор:

Людмила Слободенюк
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Как Международный валютный фонд (МВФ), так и Нацбанк Украины обнародовали заявления о необходимости повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине. По их данным, цены нужно урегулировать в соответствии с мировыми тенденциями. Иначе производственные потери бизнеса будут отрицательно давить на экономику. Об этом говорится в заявлении НБУ, передают "Комментарии".

Тарифы на коммунальные услуги придется поднимать: в Нацбанке сделали важное заявление

Подорожание коммунальных услуг. Фото из открытых источников

Национальный банк сделал прогноз инфляции на 2022 год и он оказался хуже, чем ожидалось. Инфляция вырастет с 5% до 7,7%. Возвратить ее к уровню 5% удастся не раньше середины 2023 года, уверены эксперты регулятора.

"В Украине инфляционный всплеск будет продолжительнее, чем предполагалось ранее. Ввиду мощности проинфляционных факторов и необходимости дальнейшей поддержки постпандемического восстановления экономики, возврат инфляции к целевому диапазону 5% ± 1 в. п. за соблюдение заложенных в базовый сценарий монетарных условий предполагается в середине 2023 года", — говорится в заявлении НБУ.

Однако для понижения уровня инфляции придется пойти на непопулярные шаги. Цены на энергоносители нужно урегулировать на том уровне, на котором они находятся и в странах, с которыми Украина ведет торговлю. А они уже долгое время там гораздо выше.

"Мировые цены на энергоносители будут оставаться выше на протяжении большего времени, чем ожидалось ранее. Это будет не только давить на производственные затраты бизнеса, но и требовать постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сохраниться и значительное ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, в которых инфляция только приближается к пиковым значениям", — заключают в Нацбанке.

Также в НБУ добавили, что регулятор   будет использовать механизм валютных интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний на рынке.

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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-10
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