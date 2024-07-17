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Тарас Кремень: украинцы массово отказываются от русскоговорящего контента

Почти 80% украинцев отказались от русскоговорящего контента

сегодня, 14:23
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Черновалова Кристина

Процент украинцев, полностью отказавшихся от русскоязычного информационного продукта, составил почти 80%. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во время брифинга в Медиацентре Украины.

Тарас Кремень: украинцы массово отказываются от русскоговорящего контента

79% украинцев полностью отказались от русскоязычного контента

По словам Тараса Кременя, этот успех стал возможен благодаря комплексу мероприятий, среди которых:

  • Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного , который вступил в силу в 2019 году;

  • Создание языковых институций и активная государственная политика по популяризации украинского языка;

  • Полномасштабное вторжение России , побудившее многих украинцев переосмыслить свое отношение к языку агрессора.

Одно из исследований говорит о статистике 79%, если говорить о тех, кто отказался от российского информационного продукта и соответственно общается на украинском, читает, применяет украинский язык и требует общения с ним на государственном языке, это касается и общения на дому. Этот показатель действительно беспрецедентный за годы украинской независимости", – отметил Тарас Кремень.

Социологические исследования подтверждают, что украинский язык стал доминирующим не только в официальных сферах, но и в повседневной жизни граждан. Украинцы все чаще общаются, читают, смотрят фильмы и слушают музыку на украинском языке.

Читайте на портале "Комментарии" — Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сделал замечание, что работники ТЦК и СП должны использовать украинский язык при исполнении служебных обязанностей. По его словам, это залог единства и укрепления Украины.



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Источник: https://mediacenter.org.ua/uk/79-ukrayintsiv-povnistyu-vidmovilisya-vid-rosijskomovnogo-informatsijnogo-produktu-taras-kremin/
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Обсуждения

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ufo

сегодня, 14:21

Долбодятел он, этот кремень. Хотите привлечь внимание к языку и культуре - прекрасно. Это благородное занятие. Но это не делается в приказном порядке, агрессивным насаждением. Так вы получите строго обратный эффект - отторжение. Заинтересуйте людей. Если человеку что-то интересно он сам с удовольствием будет это изучать и делиться знаниями с другими. Но все, на что вы способны - это "запретить и не пущать". И, кстати, я что-то не знаю ни одной страны в мире, где существует и вообще могла бы понадобиться такая должность, как "Уповноважений з захисту державної мови". Мы опять "впереди планеты всей"?


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