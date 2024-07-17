Тарас Кремень: украинцы массово отказываются от русскоговорящего контента

Процент украинцев, полностью отказавшихся от русскоязычного информационного продукта, составил почти 80%. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во время брифинга в Медиацентре Украины.

79% украинцев полностью отказались от русскоязычного контента

По словам Тараса Кременя, этот успех стал возможен благодаря комплексу мероприятий, среди которых:

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного , который вступил в силу в 2019 году;

Создание языковых институций и активная государственная политика по популяризации украинского языка;

Полномасштабное вторжение России , побудившее многих украинцев переосмыслить свое отношение к языку агрессора.

Одно из исследований говорит о статистике 79%, если говорить о тех, кто отказался от российского информационного продукта и соответственно общается на украинском, читает, применяет украинский язык и требует общения с ним на государственном языке, это касается и общения на дому. Этот показатель действительно беспрецедентный за годы украинской независимости", – отметил Тарас Кремень.

Социологические исследования подтверждают, что украинский язык стал доминирующим не только в официальных сферах, но и в повседневной жизни граждан. Украинцы все чаще общаются, читают, смотрят фильмы и слушают музыку на украинском языке.

Читайте на портале "Комментарии" — Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сделал замечание, что работники ТЦК и СП должны использовать украинский язык при исполнении служебных обязанностей. По его словам, это залог единства и укрепления Украины.