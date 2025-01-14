Тарас Чмут заменил важное обещание на миллиард гривен (ВИДЕО)

Директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут пообещал, если в декабре донаты в благотворительный фонд достигнут миллиарда гривен, он лично раскрасит автомобиль для военных. "Вернись живым" собрал более 1,2 млрд гривен, что заставило Чмута выполнить обещание.

Тарас Чмут окрашивает автомобиль для военных

В июле 2022 года во время 72-го выпуска подкаста "Фронтовая луга" Тарас Чмут отреагировал на критику, почему фонд "Вернись живым" не красит автомобили для военных в зеленый цвет.

"Зеленый пикап – это ВСУшный пикап, на нем ездит командир, а вот наш пикап – это просто пикап. Поэтому мы не красили и не будем красить. Сколько я буду директором этого фонда, мы не будем красить машины", — сказал Чмут.

Однако в начале декабря 2024 года Тарасу Чмуту предложили все же покрасить автомобиль для военных, если "Вернись живым" получит 400 млн гривен донатов. Чмут согласился на предложение самостоятельно выкрасить пикап для военных, однако повысил сумму до одного миллиарда гривен.

14 января оказалось, что в фонд "Вернись живым" задонатили 1,2 млрд гривен, а Тарас Чмут был вынужден выполнить обещание и покрасить автомобиль.

"Пока Тарас директор этого фонда, мы не будем красить машины. Только если вы не собрали более 1,2 миллиарда гривен на войско за декабрь. А поскольку это произошло, то Тарас красит пикап лично. И это сокровище — наш способ сказать всем вам спасибо", — говорится в описании к видео

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чмут объяснил, почему сыпется украинский фронт.

Также "Комментарии" писали о заявлении Тараса Чмута, считающего, что мир в Украине может наступить уже завтра. Однако отмечу, что украинцы к этому могут быть не готовы.