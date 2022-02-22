Танки на улицах Донецка: телеканал Sky News показал видео

В сети появилось видео, на котором видно, как военная техника, включая танки, передвигает по окраине оккупированного Донецка. Как передает портал "Комментарии", видео опубликовал телеканал "Sky News".

Танки. Фото из открытых источников

Репортер "Reuters" в распоряжении которого оказались видеокадры, рассказывает, что на окраине Донецка появились не только танки, но и бронетранспортёры, также военные грузовики. Репортер отмечает, утверждать, что это была именно российская военная можно лишь отталкиваясь от того, что она появилась спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о дружбе с двумя сепаратистскими квазиреспубликами. При этом на самой военной технике никаких опознавательных знаков не было видно. Возможное введение войск на территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР" Москва назвала миротворческой операцией.

Телеканал "Sky News" уточняет, что в предыдущие дни журналисты "Reuters" в Донецке не видели танков на улицах. Чтобы посмотреть видео передвижения военной техники, нужно перейти по ссылке.

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