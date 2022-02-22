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Танки на улицах Донецка: телеканал Sky News показал видео

Военная техника, передвигающаяся вблизи Донецка, попала в видеообъектив журналистов

сегодня, 08:07 comments1757
Автор:

Кравцев Сергей
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В сети появилось видео, на котором видно, как военная техника, включая танки, передвигает по окраине оккупированного Донецка. Как передает портал "Комментарии", видео опубликовал телеканал "Sky News".

Танки на улицах Донецка: телеканал Sky News показал видео

Танки. Фото из открытых источников

Репортер "Reuters" в распоряжении которого оказались видеокадры, рассказывает, что на окраине Донецка появились не только танки, но и бронетранспортёры, также военные грузовики. Репортер отмечает, утверждать, что это была именно российская военная можно лишь отталкиваясь от того, что она появилась спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о дружбе с двумя сепаратистскими квазиреспубликами. При этом на самой военной технике никаких опознавательных знаков не было видно. Возможное введение войск на территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР" Москва назвала миротворческой операцией.

Телеканал "Sky News" уточняет, что в предыдущие дни журналисты "Reuters" в Донецке не видели танков на улицах. Чтобы посмотреть видео передвижения военной техники, нужно перейти по ссылке.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные переговоры с партнерами и союзниками Украины, а также провел заседание СНБО сразу после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании псевдореспублик "ЛДНР". После консультаций с союзниками президент обратился к украинцам, заверив, что ситуация полностью контролируема и поводов для паники и волнений нет. При этом глава государства пообещал, что, если российские войска будут настроены вторгнуться в глубь территории Украины, то он открыто об этом скажет украинцам.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-crisis-tanks-and-armoured-personnel-carriers-near-donetsk-reuters-witness-12548426
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comments

Обсуждения

morrison

сегодня, 08:29

Свежайший анекдот: "После консультаций с союзниками президент обратился к украинцам, заверив, что ситуация полностью контролируема и поводов для паники и волнений нет." Консультанты-союзники консультировали прэзiдэнта из Польши:)

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