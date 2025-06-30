"Танцующий" торнадо разрушил дома в США: есть пострадавшие

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Ткачова Марія
В штате Южная Дакота произошел разрушительный торнадо, который местные жители окрестили "танцующим" из-за его нестандартной траектории. Смерч пронесся недалеко от города Кадока и нанес значительные повреждения.
Танцующий смерч в США
По данным добровольной пожарной службы Кадоки, несколько жилых домов пострадали, в том числе были сорваны крыши, разрушены стены, повалено немало деревьев. На месте инцидента работают спасатели и волонтеры. Несколько человек получили легкие травмы, информация о погибших пока отсутствует.
В социальных сетях активно распространяются фото и видео с места происшествия. На кадрах полностью разрушена мебель, личные вещи жильцов, обломки крыш и бытовой техники, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров.
Местные метеорологи отмечают, что такой характер движения торнадо действительно выглядел как танец, что могло дезориентировать жителей и усложнить эвакуацию. Пока официальные службы не сообщают, какого уровня классификации достиг смерч, однако очевидцы указывают на сильнейший ветер и пылевые завихрения.
Власти призывают жителей региона оставаться настороже и следить за дальнейшими предупреждениями, поскольку погодные условия в регионе остаются нестабильными.