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"Танцующий" торнадо разрушил дома в США: есть пострадавшие

"Танцующий" смерч в США разрушил дома и травмировал людей: Южная Дакота приходит в себя после торнадо

30 июня 2025, 14:18
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Ткачова Марія

В штате Южная Дакота произошел разрушительный торнадо, который местные жители окрестили "танцующим" из-за его нестандартной траектории. Смерч пронесся недалеко от города Кадока и нанес значительные повреждения.

"Танцующий" торнадо разрушил дома в США: есть пострадавшие

Танцующий смерч в США

По данным добровольной пожарной службы Кадоки, несколько жилых домов пострадали, в том числе были сорваны крыши, разрушены стены, повалено немало деревьев. На месте инцидента работают спасатели и волонтеры. Несколько человек получили легкие травмы, информация о погибших пока отсутствует.

В социальных сетях активно распространяются фото и видео с места происшествия. На кадрах полностью разрушена мебель, личные вещи жильцов, обломки крыш и бытовой техники, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров.

Местные метеорологи отмечают, что такой характер движения торнадо действительно выглядел как танец, что могло дезориентировать жителей и усложнить эвакуацию. Пока официальные службы не сообщают, какого уровня классификации достиг смерч, однако очевидцы указывают на сильнейший ветер и пылевые завихрения.

Власти призывают жителей региона оставаться настороже и следить за дальнейшими предупреждениями, поскольку погодные условия в регионе остаются нестабильными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Китай создал оружие, которое может погрузить города в полный блекаут — без взрыва. Китай представил новейшую разработку в области нестандартного вооружения — боеголовку, способную мгновенно выводить из строя энергосистемы целых регионов. Как сообщает китайское медиа NetEase, это оружие создано специально для поражения объектов критической инфраструктуры – электростанций, линий электропередачи и распределительных пунктов.



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Источник: https://www.keloland.com/news/local-news/tornado-damage-near-kadoka/
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