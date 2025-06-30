"Танцующий" торнадо разрушил дома в США: есть пострадавшие

В штате Южная Дакота произошел разрушительный торнадо, который местные жители окрестили "танцующим" из-за его нестандартной траектории. Смерч пронесся недалеко от города Кадока и нанес значительные повреждения.

Танцующий смерч в США

По данным добровольной пожарной службы Кадоки, несколько жилых домов пострадали, в том числе были сорваны крыши, разрушены стены, повалено немало деревьев. На месте инцидента работают спасатели и волонтеры. Несколько человек получили легкие травмы, информация о погибших пока отсутствует.



В социальных сетях активно распространяются фото и видео с места происшествия. На кадрах полностью разрушена мебель, личные вещи жильцов, обломки крыш и бытовой техники, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров.



Местные метеорологи отмечают, что такой характер движения торнадо действительно выглядел как танец, что могло дезориентировать жителей и усложнить эвакуацию. Пока официальные службы не сообщают, какого уровня классификации достиг смерч, однако очевидцы указывают на сильнейший ветер и пылевые завихрения.



Власти призывают жителей региона оставаться настороже и следить за дальнейшими предупреждениями, поскольку погодные условия в регионе остаются нестабильными.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Китай создал оружие, которое может погрузить города в полный блекаут — без взрыва. Китай представил новейшую разработку в области нестандартного вооружения — боеголовку, способную мгновенно выводить из строя энергосистемы целых регионов. Как сообщает китайское медиа NetEase, это оружие создано специально для поражения объектов критической инфраструктуры – электростанций, линий электропередачи и распределительных пунктов.