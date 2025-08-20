Такси в комендантский час: что говорят в администрации

В Киеве рассматривают возможность легализации ночных перевозок во время комендантского часа. Об этом сообщил представитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, КМВА получила официальные обращения от сервисов Bolt, Uklon и Uber о предоставлении разрешения на работу ночью.

Такси в комендантский час

"Мы понимаем потребности людей, однако безопасность столицы остается главным приоритетом", — подчеркнул Ткаченко. Он отметил, что какие-либо нелегальные схемы, поддельные пропуски или черный рынок ночных такси будут ликвидированы.

В настоящее время городские власти совместно с силовыми структурами работают над созданием четкого и прозрачного механизма. Если разрешение на перевозку в комендантский час будет принято, оно будет действовать исключительно в законном формате — с жестким контролем и ответственностью перевозчиков.

Ткаченко подчеркнул: в столице не допустят хаоса и беспорядка. Все изменения будут происходить только в рамках безопасности и с учетом военного положения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что к северу от Покровска ситуация на фронте остается напряженной: украинские войска остановили продвижение российских штурмовых частей в направлении Доброполья и начали формировать угрозу их окружения.

Около недели назад стало известно, что российские силы вклинились в украинскую оборону на глубину 10-12 км, а по некоторым данным — до 15-18 км. Это создало риск дальнейшего продвижения противника. ВСУ были вынуждены срочно реагировать. Сегодня украинские подразделения отразили ряд населенных пунктов вдоль линии Рубежное – Золотой Колодец – Веселое, а также ударили по основе российского выступления, создав встречную угрозу окружению.

