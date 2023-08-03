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Такой жары еще не было: синоптик рассказала, когда наступит самый жаркий период лета

Август, как ожидается, может стать самым жарким месяцем года.

3 августа 2023, 21:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Августовская погода в регионах нашей страны может побить все рекорды – ожидается, что среднемесячная температура воздуха в последний месяц лета на 2 градуса превысит климатические нормы.

Такой жары еще не было: синоптик рассказала, когда наступит самый жаркий период лета

Погода в августе (фото из открытых источников)

Ожидания в августе от ежедневных температур превзойдут показатели, зафиксированные в течение июня и июля, хотя в эти летние месяцы нормы тоже были превышены. Такой прогноз обнародовала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает " Новое время ".


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"Скорее всего, среднемесячная температура на 2 градуса может быть выше климатической нормы, в то время как предыдущие 2 месяца были на 1-1,5 градуса жарче этого показателя", — сообщила прогнозистка.

Наталья Птуха утверждает, что в этом году Всемирная метеорологическая организация зафиксировала температурные рекорды во всех уголках земного шара.

Но будет ли последний месяц лета самым жарким месяцем года, пока утверждать преждевременно, отмечает прогнозистка. Еще она сообщила, что самые большие плюсы в августе ожидают в первой его десятидневке.

"По прогнозам, если он у нас на 2 градуса будет теплее климатической нормы (по среднемесячным показателям), соответственно, это несколько выше, чем было в июне и июле. И мы уже видим, что таких высоких температур, которые сейчас прогнозируем на первую декаду августа, в июле и июне не было", — завершила представительница Укргидрометцентра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе . Третий летний месяц еще порадует украинцев жарой и повышением температуры, хотя дожди тоже будут напоминать о себе. Что делать согражданам: держать наготове зонтики, или наоборот – еще не прятать купальники.



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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/lito-2023-koli-i-de-nastane-nesterpna-speka-i-chi-bude-proholodno-v-serpni-pogoda-v-ukrajini-50342899.html
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