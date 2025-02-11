Такого завода в Украине еще не было: что там будут производить

К 2028 году в Киевской области появится первый в стране завод по производству флотированного (листового) стекла. Об этом официально объявили инвесторы компании NovaSklo вместе с Министерством экономики Украины и правительственным офисом по привлечению инвестиций UkraineInvest. Строительство предприятия станет значительным прорывом в промышленности и будет способствовать экономическому росту страны в условиях войны.

Иллюстративное изображение завода. Фото: freepik

Стратегический проект для Украины

Развитие перерабатывающей промышленности – одно из ключевых направлений государственной экономической политики. Украина стремится увеличить ее долю в ВВП до 20% в ближайшие десять лет. Важным элементом этой стратегии является поддержка проектов со значительными инвестициями, способствующими созданию новых рабочих мест, привлечению капитала и развитию несырьевого экспорта. Завод NovaSklo – яркий пример того, как украинский бизнес даже в сложные времена делает ставку на инновационное производство.

Что известно о новом заводе

На первом этапе планируется запуск одной производственной линии, полностью покроющей потребности внутреннего рынка. В будущем возможно ее расширение. Основными потребителями продукции станут изготовители окон, фасадов и других строительных материалов. Строительство завода создаст более 300 рабочих мест уже на старте, а общая сумма инвестиций в проект составит 240 миллионов евро.

Государственная поддержка инвесторов

Украина активно вовлекает стратегические инвестиции в производство. В рамках программы поддержки проектов со значительными инвестициями (от 12 млн. евро) инвесторам предоставляется ряд стимулов, среди которых:

освобождение от ввозной пошлины и импортного НДС на новое оборудование;

освобождение от налога на прибыль до 5 лет;

компенсация затрат на подключение к инженерным сетям;

компенсация стоимости выстроенной инфраструктуры.

Технологии мирового уровня

Для реализации проекта NovaSklo привлекает лучшие технологии и международные эксперты. Основное оборудование будет поставлять немецкая компания HORN – один из мировых лидеров в производстве промышленного стеклопроизводства. Это позволит Украине интегрироваться в европейский рынок и повысить конкурентоспособность отечественной продукции.