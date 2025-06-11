Такого не было со времен Второй мировой войны: почему 2024-й год стал самым фатальным

В прошлом году мир достиг нового антирекорда по количеству вооруженных конфликтов после Второй мировой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики шведского проекта Uppsala Conflict Data Program (UCDP), зафиксировали 61 так называемый "государственный конфликт", из которых 11 переросли в полномасштабные войны с более, чем тысячей погибших в боях.

Эксперты отмечают, что гражданские все чаще гибнут не случайно, а становятся целенаправленными мишенями.

В 2024 году количество убитых мирных жителей в результате атак подскочило на 31% — до 13 900 человек. Больше всего смертей вызвала деятельность "Исламского государства" в Демократической Республике Конго.

Нынешний уровень насилия стал четвертым по масштабам с 1994 года — времени геноцида в Руанде.

Всего в прошлом году в результате организованного насилия в мире погибло почти 160 тысяч человек. Самым смертоносным конфликтом остается война в Украине – примерно 76 тысяч погибших только в 2023 году.

UCDP также предупреждает о росте количества межгосударственных конфликтов и случаев, когда страны поддерживают вооруженные группировки за пределами своей территории.

Это, по словам аналитиков, провоцирует тревожную динамику, которая может привести к еще большему количеству жертв.

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