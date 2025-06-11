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Такого не было со времен Второй мировой войны: почему 2024-й год стал самым фатальным

The Times пишет о том, что в 2024 году зафиксирован 61 так называемый "государственный конфликт", из которых 11 переросли в полномасштабные войны

сегодня, 12:52
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Кравцев Сергей

В прошлом году мир достиг нового антирекорда по количеству вооруженных конфликтов после Второй мировой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Times".

Такого не было со времен Второй мировой войны: почему 2024-й год стал самым фатальным

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики шведского проекта Uppsala Conflict Data Program (UCDP), зафиксировали 61 так называемый "государственный конфликт", из которых 11 переросли в полномасштабные войны с более, чем тысячей погибших в боях.

Эксперты отмечают, что гражданские все чаще гибнут не случайно, а становятся целенаправленными мишенями.

В 2024 году количество убитых мирных жителей в результате атак подскочило на 31% — до 13 900 человек. Больше всего смертей вызвала деятельность "Исламского государства" в Демократической Республике Конго.

Нынешний уровень насилия стал четвертым по масштабам с 1994 года — времени геноцида в Руанде.

Всего в прошлом году в результате организованного насилия в мире погибло почти 160 тысяч человек. Самым смертоносным конфликтом остается война в Украине – примерно 76 тысяч погибших только в 2023 году.

UCDP также предупреждает о росте количества межгосударственных конфликтов и случаев, когда страны поддерживают вооруженные группировки за пределами своей территории.

Это, по словам аналитиков, провоцирует тревожную динамику, которая может привести к еще большему количеству жертв.

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Источник: https://www.thetimes.com/article/a5601632-20da-4919-85fd-e83847d15131
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