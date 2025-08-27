Такого еще не было: в Беларуси совсем исчез картофель

Рубрики
Ткачова Марія
В 2025 году Беларусь столкнулась с беспрецедентным явлением — недостатком картофеля, который традиционно называют "вторым хлебом". Причиной стала политика жесткого государственного регулирования цен, введенная режимом Александра Лукашенко.
В Беларуси пропала картошка
Попытки властей удержать стоимость продукта привели к обратному эффекту: полки магазинов опустели. Качественный картофель массово вывозят в Россию, где ее продают вдвое дороже, тогда как на внутреннем рынке белорусам достается лишь мелкая или испорченная продукция.
Урожай 2024 года оказался одним из худших за последние годы — всего 3,1 млн тонн, что на четверть меньше, чем в 2023 году. Экономически невыгодное производство и высокие потери при хранении (до 40%) еще больше усугубили кризис.
Чтобы исправить ситуацию, правительство подняло предельную цену на картофель на 36% (до 1,5 бел. рубля за кг) и разрешило импорт из стран ЕС. Однако это не решило проблему. Сам Лукашенко признал дефицит и призвал граждан "потерпеть месяц", а с июля ввел штрафы для магазинов, где нет картофеля в продаже.
Экономисты предупреждают: без рыночных механизмов и стимулов для фермеров кризис может повториться, ведь нынешняя модель делает выращивание картофеля убыточным.