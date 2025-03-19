Такое бывает раз в миллиард случаев: куриное яйцо продали за 500 долларов

В Великобритании на благотворительном аукционе было продано редкое куриное яйцо, которое имеет идеально круглую форму. За этот необычный лот покупатель отдал около 550 долларов. Интересно, что находку обнаружили случайно на ферме, и поначалу даже не догадывались, насколько она особенная. Об этом сообщает BBC.

Уникальное яйцо стало сенсацией

Работница фермы Фентон Элисон Грин уже три года еженедельно проверяет тысячи яиц, но это впервые увидела. Идеально круглое яйцо считают настоящим редким феноменом – шанс найти подобное составляет один на миллиард.

Чтобы оно сохранило свою форму и не испортилось к моменту аукциона, работники фермы использовали специальный метод консервации с помощью соли.

Кто и зачем купил яйцо

Во время аукциона ставки росли стремительно, а Грин, которая и выставила яйцо на продажу, была шокирована финальной суммой. Она рассчитывала продать его за 10 фунтов, а в результате получила более 430 фунтов.

Деньги передали благотворительной организации Devon Rape Crisis, помогающей пострадавшим от сексуального насилия. Покупатель яйца остался анонимным, вероятно, приобретя его как уникальный экспонат, а не для завтрака.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что трое студентов итальянского Университета Саленто смогли дважды выиграть в лотерею, используя искусственный интеллект. Они разработали алгоритм, который анализировал исторические данные розыгрышей и определял наиболее вероятные числа для ставки. Успех их системы принес им всего 50 тысяч евро.