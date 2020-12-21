Такое бывает раз в 20 лет: астролог сказала, на кого повлияет сегодняшняя дата

Грядет последнее серьезное соединение 2020 года – пятое по счету в этом году, которое случится в такую красивую зеркальную дату 21.12.2020. В этот понедельник Юпитер соединится с Сатурном в знаке Водолея, а такое происходит один раз в 20 лет, сообщила астролог Татьяна Чайковская на своей странице в Facebook.

Фото из открытых источников

Примечательно, отметила она, что это соединение в знаке воздуха символически закроет эпоху Земли, а вместе с ней и культ материального, и обозначит план действий по воздушной стихии.

"А это значит, в приоритете будут новые технологии, информация, электроника, робототехника, научные исследования, в общем, старый консервативный мир рушится на глазах, и мы вступаем в эпоху обновления — начинаем вовсю ощущать Эру Водолея, — говорится в сообщении астролога. — Интернет и социальные сети — это только начало, объединение людей по ментальному признаку усилится, т.е. общение, коммуникации выйдут на первый план".

Как отметила Чайковская, нас уже слегка "протестировали" весной-летом, когда Сатурн заглядывал в Водолей, но это была легкая пристрелка.

"Переход Сатурна в знак Водолея оставит в покое многострадальную четверку знаков, которую он рихтовал серьезно, и к ним относятся: Овны, Весы, Раки, частично Козероги, — сообщила астролог. — Теперь строгий учитель берется за воспитание следующей великолепной четверки, а именно: за Львов, Скорпионов, Тельцов и частично Водолеев".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", астролог назвала часы удачи в декабре. Так, часы удачи – это периоды удачного стечения обстоятельств, когда пространство и время идут нам навстречу.

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