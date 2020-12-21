Такое бывает раз в 20 лет: астролог сказала, на кого повлияет сегодняшняя дата

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Таисия Ерохина
Грядет последнее
серьезное соединение 2020 года – пятое по счету в этом году, которое случится в
такую красивую зеркальную дату 21.12.2020. В этот понедельник Юпитер соединится
с Сатурном в знаке Водолея, а такое происходит один раз в 20 лет, сообщила
астролог Татьяна Чайковская на своей странице в Facebook.
Фото из открытых источников
Примечательно,
отметила она, что это соединение в знаке воздуха символически закроет эпоху
Земли, а вместе с ней и культ материального, и обозначит план действий по
воздушной стихии.
Как отметила
Чайковская, нас уже слегка "протестировали" весной-летом, когда Сатурн
заглядывал в Водолей, но это была легкая пристрелка.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", астролог назвала часы
удачи в декабре. Так, часы удачи – это периоды удачного стечения
обстоятельств, когда пространство и время идут нам навстречу.
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