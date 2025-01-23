Таких санкций США мы ждали давно: во сколько теперь РФ обходится перевозка нефти

Плата за перевозку российской нефти ESPO в Китай еще больше подпрыгнула в цене и сейчас почти в пять раз выше по сравнению с уровнем до введения санкций США против нефтяной промышленности России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, тариф на перевозку нефти из тихоокеанского порта Козьмино на востоке России в Китай на этой неделе достиг 7 млн долл., сообщили ознакомленные с маршрутом трейдеры, которые пожелали остаться анонимными из-за деликатности темы. При этом на прошлой неделе тариф составлял 5,5 млн долл., а до введения санкций США — 1,5 млн долл.

Китайские порты стали более осторожными в работе с танкерами, попавшими под санкции, что подорвало торговлю нефтью ESPO, поскольку многие суда, курсирующие по этому маршруту, были внесены в черный список. Это побудило другие танкеры, которые ранее обслуживали западные российские порты, передислоцироваться на восток и транспортировать баррели нефти в Китай.

Согласно данным компании Kpler, одним из последних танкеров, присоединившихся к этому маршруту, стало судно Legend. Оно впервые загрузилось 20 января в порту Козьмино и должно разгрузить свой груз в городе Хуэйчжоу на юге Китая. Ранее Aframax перевозил нефть сорта Urals из западных портов России Усть-Луга и Приморск.

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