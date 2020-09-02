kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.09.2020

BTC/USD

11661.87

ETH/USD

465.80

LTC/USD

61.35

НБУ 02.09.2020

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Сытник рассказал, уйдет ли он с НАБУ после решения Конституционного суда
commentss НОВОСТИ Все новости

Сытник рассказал, уйдет ли он с НАБУ после решения Конституционного суда

Конституционный суд на прошлой неделе признал решение о назначении Артема Сытника на пост главы НАБУ неконституционным

сегодня, 13:07
Автор:

Виолетта Комаровская

Директор НАБУ Артем Сытник не собирается идти в отставку. Решение Конституционного суда о том, что его назначение не соответствует Конституции, не предполагает его увольнения, рассказал глава Антикоррупционного бюро в интервью телеканалу "24". 

Еще 28 августа Конституционный суд признал, что указ о назначении Сытника в НАБУ был издан с нарушением Конституции. Директор Бюро объяснил, что это указ был реализован еще 16 апреля 2015 года. Он потерял силу, когда Сытник выдал свой указ о том, что взял на себя полномочия руководителя НАБУ. Поэтому причин для увольнения нет, утверждает он.

Сытник рассказал, уйдет ли он с НАБУ после решения Конституционного суда

Артем Сытник. Фото: РБК-Украина

"Конечно, я никуда не уйду. Конституционный суд вдруг изменил процедуру рассмотрения дел. И судя по логике этого решения, у президента сейчас нет конституционного права меня увольнять. Будем работать дальше, но этот вопрос нужно обязательно решить в парламенте", - заявил Сытник. 

Также глава НАБУ уверен, что подобное решение КСУ может создать поле для различных манипуляций. 

"После такого решения не получится уволить по закону никого из областных руководителей СБУ. Иначе этот указ президента тоже могут признать неконституционным", - объяснил директор НАБУ.

Ранее, напомним, Конституционный суд Украины решил, что во время назначения Артема Сытника директором НАБУ президент Петр Порошенко превысил свои полномочия. Якобы назначать Сытника должны были в Кабинете министров. Пожаловались в КСУ полсотни народных депутатов во главе с избранником из "Слуги народа" Александром Дубинским. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как отреагировали на решение КСУ в Офисе президента. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!