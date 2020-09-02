Сытник рассказал, уйдет ли он с НАБУ после решения Конституционного суда

Директор НАБУ Артем Сытник не собирается идти в отставку. Решение Конституционного суда о том, что его назначение не соответствует Конституции, не предполагает его увольнения, рассказал глава Антикоррупционного бюро в интервью телеканалу "24".

Еще 28 августа Конституционный суд признал, что указ о назначении Сытника в НАБУ был издан с нарушением Конституции. Директор Бюро объяснил, что это указ был реализован еще 16 апреля 2015 года. Он потерял силу, когда Сытник выдал свой указ о том, что взял на себя полномочия руководителя НАБУ. Поэтому причин для увольнения нет, утверждает он.

Артем Сытник. Фото: РБК-Украина

"Конечно, я никуда не уйду. Конституционный суд вдруг изменил процедуру рассмотрения дел. И судя по логике этого решения, у президента сейчас нет конституционного права меня увольнять. Будем работать дальше, но этот вопрос нужно обязательно решить в парламенте", - заявил Сытник.

Также глава НАБУ уверен, что подобное решение КСУ может создать поле для различных манипуляций.

"После такого решения не получится уволить по закону никого из областных руководителей СБУ. Иначе этот указ президента тоже могут признать неконституционным", - объяснил директор НАБУ.

Ранее, напомним, Конституционный суд Украины решил, что во время назначения Артема Сытника директором НАБУ президент Петр Порошенко превысил свои полномочия. Якобы назначать Сытника должны были в Кабинете министров. Пожаловались в КСУ полсотни народных депутатов во главе с избранником из "Слуги народа" Александром Дубинским.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как отреагировали на решение КСУ в Офисе президента.

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