Свобода или традиционные ценности: опрос показал, что для украинцев важнее

Более половины украинцев заявили, что для них важнее свобода, чем традиционные ценности. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group.



Украинцы считают свободу важнее традиционных ценностей. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group 82,3% украинцев заявили, что для них более важна свобода, чем традиционные ценности. Кроме того, 58,1% опрошенных избрали однозначно свободу. За важность традиционных ценностей перед свободой указали 10,2% опрошенных, из которых 3,7% заявили об однозначном преимуществе традиционных ценностей.

Таким образом, каждый 10 украинец считает, что традиционные ценности важнее свободы. Однако 8 из 10 украинцев считают свободу более важной.

Также Active Group задали вопрос, поддерживают ли украинцы идеи декриминализировать изготовление порнографии в Украине. 44,2% украинцев против декриминализации порноиндустрии в Украине, из которых 26,6% однозначно не поддерживают такое решение. За декриминализацию изготовления порно выступило 39,8% опрошенных. Еще 16,1% затруднились ответить на вопрос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса Active Group о том, верят ли украинские беженцы в победу Украины в войне. Оказалось, что в победу Украины верят 80% украинских беженцев, а в победу РФ – 6%. Однако другой опрос показал, что новостями об Украине интересуются около половины украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали о том, как украинцы относятся к повышению налогов. Каждый четвертый украинец считает, что это улучшит ситуацию в армии, однако большинство придерживается противоположного мнения.