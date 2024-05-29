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Свобода или традиционные ценности: опрос показал, что для украинцев важнее

Каждый 10-й украинец считает, что традиционные ценности важнее свободы.

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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Более половины украинцев заявили, что для них важнее свобода, чем традиционные ценности. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group.

Свобода или традиционные ценности: опрос показал, что для украинцев важнее

Украинцы считают свободу важнее традиционных ценностей. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group 82,3% украинцев заявили, что для них более важна свобода, чем традиционные ценности. Кроме того, 58,1% опрошенных избрали однозначно свободу. За важность традиционных ценностей перед свободой указали 10,2% опрошенных, из которых 3,7% заявили об однозначном преимуществе традиционных ценностей.

Таким образом, каждый 10 украинец считает, что традиционные ценности важнее свободы. Однако 8 из 10 украинцев считают свободу более важной.

Также Active Group задали вопрос, поддерживают ли украинцы идеи декриминализировать изготовление порнографии в Украине. 44,2% украинцев против декриминализации порноиндустрии в Украине, из которых 26,6% однозначно не поддерживают такое решение. За декриминализацию изготовления порно выступило 39,8% опрошенных. Еще 16,1% затруднились ответить на вопрос.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса Active Group о том, верят ли украинские беженцы в победу Украины в войне. Оказалось, что в победу Украины верят 80% украинских беженцев, а в победу РФ – 6%. Однако другой опрос показал, что новостями об Украине интересуются около половины украинских беженцев.

Также "Комментарии" писали о том, как украинцы относятся к повышению налогов. Каждый четвертый украинец считает, что это улучшит ситуацию в армии, однако большинство придерживается противоположного мнения.



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