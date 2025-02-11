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Света не будет 11 часов: когда и кого коснутся ограничения электроэнергии

Укрэнерго сообщили об отключении света завтра

11 февраля 2025, 18:30
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Амбарцумян Анна

Завтра, 12 февраля, в Украине вводятся временные ограничения для промышленности и бизнеса. Это необходимый шаг по причине повреждения энергетических объектов после российских атак. Пока бытовые потребители могут не беспокоиться — отключение для них не прогнозируется. Однако время и объем ограничений могут изменяться, поэтому важно следить за актуальной информацией. Об этом сообщает УкрЭнерго.

Света не будет 11 часов: когда и кого коснутся ограничения электроэнергии

Укрэнерго. Фото из открытых источников

Отключения состоятся в два периода: с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00. Причина этих мер — повреждение энергообъектов в результате ракетно-дроновых атак России. Энергетики активно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное оборудование и вернуть поставки в норму.

Обращаем внимание, что время и размер ограничений могут быть корректированы в зависимости от ситуации. Для получения свежей информации следите за сообщениями на официальных сайтах или социальных сетях облэнерго вашего региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожающая. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции. В Минэнерго 11 февраля сообщили, что в результате вражеских обстрелов обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что снова возникла реальная угроза блекаута на Запорожской АЭС из-за вражеских обстрелов. По его словам, в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.




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Источник: https://t.me/Ukrenergo/3698
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