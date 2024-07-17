Света будет больше: в Минэнерго обрадовали заявлением

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Кравцев Сергей
К энергосистеме Украины подключен один из атомных блоков. Это произошло после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.
Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников
Как сообщили в пресс-службе "Энергоатома", к системе подключен "энергоблок-тысячник", то есть на 1 гВт.
Как отметили в Минэнерго, атомная генерация — основа энергетической стабильности и независимости Украины. Она была базовой и для полномасштабного вторжения, а особенно важна сейчас и покрывает более половины энергопотребления.
До начала полномасштабного вторжения в Украину работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории 9 блоков на Хмельницкой (два блока), Ровенской (четыре блока) и Южноукраинской (три блока) АЭС. Еще шесть блоков расположены на оккупированной россиянами ЗАЭС.
С конца июня продолжительность отключений света в Украине увеличилась из-за жары и плановых ремонтов на АЭС.
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