logo
Русский Українська

BTC/USD

33396.33

ETH/USD

1947.93

LTC/USD

126.59

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине - эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине - эксперт

Каждое государство заинтересовано в том, чтобы продать как можно больше за границу и запустить валюту в свою страну

23 июня 2021, 23:41
Автор:

Ольга Чародий

Существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине. Кроме НДС на некоторые товары, особенно ценные, из группы luxury, есть еще 10% пошлины. Об этом сообщает член Наблюдательного совета Украинской рады бизнеса, гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич.

Существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине - эксперт

Юрий Пероганич (фото из открытых источников)

"Существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине. Кроме НДС на некоторые товары, особенно ценные, из группы luxury, есть еще 10% пошлины. То есть, стоимость растаможивания составляет 32% от стоимости товара. Это нормально, потому что так государство защищает отечественный рынок от зарубежного. НДС — это стандартное требование.
Экспортер при экспорте получает возмещение НДС. Для того, чтобы товар был конкурентоспособным, был введен импортный НДС. Такой механизм работает, без него "убивается" отечественный производитель", — считает Пероганич.

По его словам, каждое государство заинтересовано в том, чтобы продать как можно больше за границу и запустить валюту в свою страну.

"Например, Польша и Украина должны обмениваться информацией по вывозу и ввозу товаров. Несмотря на слабость украинской таможни, наши контрагенты почему-то считают, что нас можно игнорировать.
Бесспорно, все таможенные организации стран должны способствовать экспорту товаров своей страны. Часто некоторые бизнесмены говорят: "Вот вы наведите порядок на таможне, тогда мы будем торговать тем, что есть".
С другой стороны, сегодня есть большой спрос на товары без документов (без таможенного оформления). Нет механизма отслеживания товара от границы до потребителя. Соответственно, если есть преимущество в цене в 20-32%, то никакая стена не выдержит такой поток товаров", — подчеркнул он.

Напомним, анонсированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4167 "о больших экологических налогах" для промышленности рабочая группа народных депутатов дорабатывает третий раз. Такие инициативы обойдутся промышленным предприятиям в 270 млрд грн, рассказал народный депутат Муса Магомедов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ