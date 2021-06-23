Существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине - эксперт

Существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине. Кроме НДС на некоторые товары, особенно ценные, из группы luxury, есть еще 10% пошлины. Об этом сообщает член Наблюдательного совета Украинской рады бизнеса, гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич.

Юрий Пероганич (фото из открытых источников)

"Существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине. Кроме НДС на некоторые товары, особенно ценные, из группы luxury, есть еще 10% пошлины. То есть, стоимость растаможивания составляет 32% от стоимости товара. Это нормально, потому что так государство защищает отечественный рынок от зарубежного. НДС — это стандартное требование.

Экспортер при экспорте получает возмещение НДС. Для того , чтобы товар был конкурентоспособным, был введен импортный НДС. Такой механизм работает, без него "убивается" отечественный производитель", — считает Пероганич.

По его словам, каждое государство заинтересовано в том, чтобы продать как можно больше за границу и запустить валюту в свою страну.

"Например, Польша и Украина должны обмениваться информацией по вывозу и ввозу товаров. Несмотря на слабость украинской таможни, наши контрагенты почему-то считают, что нас можно игнорировать.

Бесспорно, все таможенные организации стран должны способствовать экспорту товаров своей страны. Часто некоторые бизнесмены говорят: "Вот вы наведите порядок на таможне, тогда мы будем торговать тем, что есть".

С другой стороны, сегодня есть большой спрос на товары без документов (без таможенного оформления). Нет механизма отслеживания товара от границы до потребителя. Соответственно, если есть преимущество в цене в 20-32%, то никакая стена не выдержит такой поток товаров", — подчеркнул он.

Напомним, анонсированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4167 "о больших экологических налогах" для промышленности рабочая группа народных депутатов дорабатывает третий раз. Такие инициативы обойдутся промышленным предприятиям в 270 млрд грн, рассказал народный депутат Муса Магомедов.

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