Существует много легальных и нелегальных путей ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине - эксперт

Существует много легальных и нелегальных путей
ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине. Кроме НДС на некоторые товары, особенно ценные, из группы luxury, есть еще 10% пошлины. Об этом сообщает член
Наблюдательного совета Украинской рады бизнеса, гендиректор Ассоциации
предприятий информационных технологий Украины Юрий Пероганич.
Юрий Пероганич (фото из открытых источников)
"Существует много легальных и нелегальных путей
ввоза товаров с уменьшенными налогами в Украине. Кроме НДС на некоторые товары, особенно ценные, из группы luxury, есть еще 10% пошлины. То есть, стоимость
растаможивания составляет 32% от стоимости товара. Это нормально, потому что
так государство защищает отечественный рынок от зарубежного. НДС — это
стандартное требование.
Экспортер при экспорте получает возмещение НДС. Для того, чтобы товар был конкурентоспособным, был введен импортный НДС. Такой механизм работает, без него "убивается" отечественный производитель", — считает Пероганич.
По его словам, каждое государство заинтересовано
в том, чтобы продать как можно больше за границу и запустить валюту в свою
страну.
"Например, Польша и Украина должны обмениваться
информацией по вывозу и ввозу товаров. Несмотря на слабость украинской таможни,
наши контрагенты почему-то считают, что нас можно игнорировать.
Бесспорно, все
таможенные организации стран должны способствовать экспорту товаров своей
страны. Часто некоторые бизнесмены говорят: "Вот вы наведите порядок на
таможне, тогда мы будем торговать тем, что есть".
С другой стороны, сегодня
есть большой спрос на товары без документов (без таможенного оформления). Нет механизма отслеживания товара от границы до потребителя. Соответственно, если
есть преимущество в цене в 20-32%, то никакая стена не выдержит такой поток
товаров", — подчеркнул он.
Напомним, анонсированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4167 "о больших экологических налогах" для промышленности рабочая группа народных депутатов дорабатывает третий раз. Такие инициативы обойдутся промышленным предприятиям в 270 млрд грн, рассказал народный депутат Муса Магомедов.
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