Суркис-старший снова стал у руля «Динамо» и жаждет пророссийского реванша, - заявление фанатов

Все, что сейчас происходит вокруг киевского ФК "Динамо" - касается не столько футбола, сколько политики реваншизма, которую проводит Григорий Суркис, утверждают в своим заявлении ультрас столичного клуба. По их мнению, таким образом Суркис хочет отомстить ультрас, уничтожая параллельно легендарный киевский клуб.



”Это не о назначении Луческу. Конфликт лежит абсолютно в другой плоскости. К власти в Динамо вернулся старший Суркис, и за ним сразу пришла политика. Это о реванше, который добивает последнюю мощную ультрас-движение в Украине. Харьков уничтожен, Днепр уничтожен, Львов уничтожен. Из ультрас на значимом для страны уровне остались лишь киевляне. Вот за ними и пришли. Очень глупо думать, что загвоздка в Луческу", - утверждают авторы заявления в Facebook.

По их мнению, выбор Мирчи Луческу (экс-тренера питерского "Зенита"), подключение интернет-ботов и зависимых от Суркисов ресурсов, которые приняли данное назначение, анонимные телеграм-каналы, использование прослушек лидеров фанатов - все это указывает на пророссийский след.

"Манипуляции из серии "если не Луческу то кто?", "я вложил 1,5 млрд" (и хоть бы кто поинтересовался, что это за бизнес у Суркисов, из которого можно вытянуть такие деньги?) Это точно не конфликт между ультрас и Луческу. Это конфликт между пророссийскими силами и одним из последних дееспособных символов Майдана. На чьей вы стороне зависит лишь от вашей политической позиции", - сказано в заявлении.





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