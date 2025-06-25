Судья из Днепра массово «отмазывает» пьяных водителей: более 3 тысяч дел закрыл за 5 лет

Судья Соборного районного суда города Днепр (бывший Жовтневый суд) Вадим Гончаренко установил сомнительный рекорд. По данным расследования NGL.media, он рассмотрел наибольшее количество дел, связанных с управлением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — 3644 дела за последние пять лет.

Судья из Днепра «отмазывает» пьяных водителей — ЦПД

Однако главная проблема не в количестве, а в результатах: в 83% случаев (это более 3000 дел) Гончаренко дело просто закрывал. То есть большинство водителей, которых патрульные ловили пьяными за рулем, избежали ответственности именно благодаря этому судье.



Среди самых абсурдных примеров — дело водителя, отказавшегося проходить тест на алкоголь, хотя патрульные зафиксировали запах изо рта и сняли все на видео. Гончаренко признал эти доказательства недостаточными. В противном случае алкотестер показал 1,96 промилле – это почти в 10 раз выше нормы. Но судья снова закрыл дело, ссылаясь на то, что полицейские не объяснили водителю, что такое алкотестер, и не приобщили сертификаты на прибор.



Отдельная история — водитель Голяков, задержанный в состоянии наркотического опьянения не менее 12 раз. И все 12 дел Гончаренко последовательно закрывал.



А на фото по расследованию — ДТП в Днепре, апрель 2020 года, в результате которого погибла супружеская пара. Тогда водитель Данильченко, находясь под хмельком, на Мерседесе врезался в авто впереди. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Но, как выяснили журналисты, Гончаренко неоднократно отмазывал этого водителя до того, как произошла трагедия.



Несмотря на все это, Вадим Гончаренко продолжает работать, ежегодно получает из бюджета более 1,5 млн грн зарплаты и продолжает рассмотрение дел, связанных с нетрезвым вождением.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Ивано-Франковске избили "Азовца" Андрея Кориневича. К нападению причастны бойцы Третьей штурмовой бригады — один из них приближен к Белецкому.







