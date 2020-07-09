Суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей

Мировой суд Хамовнического района Москвы взыскал более 117 тысяч рублей с известного актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает "РБК".

Данная сумма - это штраф за неуплату налогов. "Актер не платил транспортный налог, пришлось обращаться в суд", - заверил источник.

Деньги сысканы как раз за автомобиль Grand Cherokee, на котором актер и попал в аварию. Напомним, ранее экспертиза показала, что Ефремов вменяем. Согласно заключению экспертизы, актер психических отклонений не имеет. Однако сообщается, что он признался в употреблении алкоголя и наркотиков. По словам адвоката, в пользу Ефремова может свидетельствовать тот факт, что артист ничего не помнит о том трагическом вечере, поскольку был сильно пьян.

"Задача адвоката — собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать мы успеем. О моменте ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян", - подчеркнул адвокат.

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