Суд продлил на два месяца домашний арест скандальному нардепу Тищенко

27 января в Днепре состоялось очередное заседание по делу народного депутата Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. Суд решил продлить действие меры пресечения Тищенко, назначив ему два месяца домашнего ареста под круглосуточный контроль, сообщает "Суспільне".

Нардеп Николай Тищенко. Фото: УНН

По информации журналистов, Тищенко принимал участие в заседании по видеосвязи. Кроме того, в суде присутствовал еще один обвиняемый – бывший полицейский Богдан Писаренко.

Прокурор Иван Столяр подал ходатайство о принудительном вызове Тищенко в зал суда. Однако адвокат депутата возразил, аргументируя тем, что согласно решению Печерского суда Киева, Тищенко находится под домашним арестом и не мог присутствовать в суде по уважительным причинам. Судья не поддержал ходатайство прокурора.

Также прокурор попросил изменить меру пресечения Тищенко на круглосуточный домашний арест из-за возможности его побега и угрозы для свидетелей. Суд удовлетворил это ходатайство, установив новую меру пресечения на два месяца.

Напомним, что по материалам Государственного бюро расследований, генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении Николаю Тищенко по делу о незаконном задержании бывшего военного в Днепре. Инцидент стал известен после распространения видео, на котором видно, как мужчины в штатском задерживают лица в балаклавах. По данным полиции, потерпевшему были нанесены телесные повреждения. Впоследствии стало известно, что потерпевшим был Дмитрий Мазоха, бывший бойца "Кракена", и впоследствии этот факт подтвердил Telegram-канал подразделения.

Портал "Комментарии" уже писал, что нардеп Николай Тищенко, которому выдвинуто подозрение в незаконном лишении свободы, обратился за правовой помощью к новому адвокату. Им стал Евгений Солодко, ранее защищавший Юрия Крысина, известного организатора "титушек".