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Суд продлил на два месяца домашний арест скандальному нардепу Тищенко

Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении Николаю Тищенко по делу о незаконном задержании бывшего военного в Днепре.

сегодня, 17:15
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Клименко Елена

27 января в Днепре состоялось очередное заседание по делу народного депутата Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. Суд решил продлить действие меры пресечения Тищенко, назначив ему два месяца домашнего ареста под круглосуточный контроль, сообщает "Суспільне".

Суд продлил на два месяца домашний арест скандальному нардепу Тищенко

Нардеп Николай Тищенко. Фото: УНН

По информации журналистов, Тищенко принимал участие в заседании по видеосвязи. Кроме того, в суде присутствовал еще один обвиняемый – бывший полицейский Богдан Писаренко.

Прокурор Иван Столяр подал ходатайство о принудительном вызове Тищенко в зал суда. Однако адвокат депутата возразил, аргументируя тем, что согласно решению Печерского суда Киева, Тищенко находится под домашним арестом и не мог присутствовать в суде по уважительным причинам. Судья не поддержал ходатайство прокурора.

Также прокурор попросил изменить меру пресечения Тищенко на круглосуточный домашний арест из-за возможности его побега и угрозы для свидетелей. Суд удовлетворил это ходатайство, установив новую меру пресечения на два месяца.

Напомним, что по материалам Государственного бюро расследований, генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении Николаю Тищенко по делу о незаконном задержании бывшего военного в Днепре. Инцидент стал известен после распространения видео, на котором видно, как мужчины в штатском задерживают лица в балаклавах. По данным полиции, потерпевшему были нанесены телесные повреждения. Впоследствии стало известно, что потерпевшим был Дмитрий Мазоха, бывший бойца "Кракена", и впоследствии этот факт подтвердил Telegram-канал подразделения.

Портал "Комментарии" уже писал, что нардеп Николай Тищенко, которому выдвинуто подозрение в незаконном лишении свободы, обратился за правовой помощью к новому адвокату. Им стал Евгений Солодко, ранее защищавший Юрия Крысина, известного организатора "титушек".



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Источник: https://suspilne.media/dnipro/934387-pidgotovce-zasidanna-u-spravi-mikoli-tisenka-nardep-prisutnij-onlajn-jomu-maut-pereobrati-zapobiznij-zahid/
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