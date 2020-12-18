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Суд признал законным аукцион по продаже имущества банкрота ЗАО "Блиц-Информ"

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева

сегодня, 20:08
Автор:

Дмитрий Симоненко

Хозяйственный суд Киева признал законным аукцион по продаже имущества банкрота ЗАО "Блиц-Информ" — одного из крупнейших украинских полиграфических предприятий, который состоялся 18 ноября 2019 года. Владельцем активов банкрота ЗАО "Блиц-Информ" стало ООО "Палп Милл Принт".

Суд признал законным аукцион по продаже имущества банкрота ЗАО "Блиц-Информ"

"16 декабря 2020 Хозяйственный суд города Киева принял решение, которым аукцион по продаже имущества банкрота ЗАО "Блиц-Информ", состоявшимся 18 ноября 2019 — признан законным! Судом установлено отсутствие нарушений со стороны ликвидатора и других участников процесса в процедуре подготовки и проведения аукциона", — подчеркнул совладелец и генеральный директор ООО "Палп Милл Принт" Олег Дубровка.

Таким образом, принятое решение в деле №910 / 2592/19, которым было отказано в удовлетворении исков акционерного общества "Асвио-Банк", Общества с ограниченной ответственностью "Арумтек", акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины", Общества с ограниченной ответственностью "Текур" и компании ЮПиЕм Сейлз Ои. Судом установлено отсутствие нарушений со стороны ликвидатора и других участников процесса в процедуре подготовки и проведения аукциона.

Вместе с тем Дубровка отметил, что ситуацию все еще нельзя назвать стабильной, ведь законные владельцы имущества испытывают большое давление со стороны отдельных представителей правоохранительных органов. В рамках уголовного производства, якобы по факту совершения растраты имущества ликвидатором ЗАО "Блиц-Информ", проводятся следственные действия, хотя ряд проверок деятельности ликвидатора ЗАО "Блиц-Информ", инициированных АО "Укрэксимбанк", завершились выводами об отсутствии каких-либо нарушений в процедуре подготовки и проведении аукциона.

"В одном из судебных заседаний в уголовном процессе, судья обратился к нашим оппонентам — "Уважаемые, вы требовали наложить арест на имущество, боясь, что ООО "Палп Милл Принт" порежет мощности на лом, продаст то, что есть возможность продать, и убегут, а оказалось — наоборот, они оживили производство, сохранили рабочие места, создают новые, на сегодняшний день — 550 человек работает на предприятии, для них создали социальные условия, платят налоги, планируют развитие — таким предприятиям нужно помогать, потому что они — это будущее нашего государства, а не пустые декларации на бумаге", — заявил совладелец и генеральный директор ООО" Палп Милл Принт" Олег Дубровка.
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Источник: https://nash.live/news/society/sud-viznav-zakonim-auktsion-z-prodazhu-majna-bankruta-prat-blits-inform.html
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