Суд признал законным аукцион по продаже имущества банкрота ЗАО "Блиц-Информ"

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Дмитрий Симоненко
Хозяйственный суд Киева признал законным аукцион по продаже имущества банкрота ЗАО "Блиц-Информ" — одного из крупнейших украинских полиграфических предприятий, который состоялся 18 ноября 2019 года. Владельцем активов банкрота ЗАО "Блиц-Информ" стало ООО "Палп Милл Принт".
Таким образом, принятое решение в деле №910 / 2592/19, которым было отказано в удовлетворении исков акционерного общества "Асвио-Банк", Общества с ограниченной ответственностью "Арумтек", акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины", Общества с ограниченной ответственностью "Текур" и компании ЮПиЕм Сейлз Ои. Судом установлено отсутствие нарушений со стороны ликвидатора и других участников процесса в процедуре подготовки и проведения аукциона.
Вместе с тем Дубровка отметил, что ситуацию все еще нельзя назвать стабильной, ведь законные владельцы имущества испытывают большое давление со стороны отдельных представителей правоохранительных органов. В рамках уголовного производства, якобы по факту совершения растраты имущества ликвидатором ЗАО "Блиц-Информ", проводятся следственные действия, хотя ряд проверок деятельности ликвидатора ЗАО "Блиц-Информ", инициированных АО "Укрэксимбанк", завершились выводами об отсутствии каких-либо нарушений в процедуре подготовки и проведении аукциона.
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