Суд по лицензиям 1xBet будет проходить без слушаний: судья ОАСК рассмотрит дело единолично

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Кравцев Сергей
Судья Окружного административного суда города Киева Владимир Келеберда принял решение о рассмотрении дела по аннулированным лицензиям российского букмекера 1xBet единолично без слушания сторон. Об этом говорится в его постановлении от 24 октября 2022 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает информагентство "УНИАН".
Окружной административный суд. Фото: УНИАН
Издание напоминает, что российский букмекер 1xBet получил от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей две лицензии на работу в Украине в марте 2022 года в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину, но после большого общественного резонанса в сентябре КРАИЛ аннулировала данные лицензии. ООО "Твоя беттинговая компания", представляющее 1xBet в Украине, решило обжаловать решение КРАИЛ через начавшийся с махинаций суд: "ТСК" трижды подавала иск в суд, чтобы выбрать себе нужного судью при автоматическом распределении дел.
Судья Владимир Келеберда в результате открыл производство по административному делу по иску российского букмекера в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, но решил не проводить судебные заседания и не вызывать стороны в зал судебных заседаний: судья решил рассмотреть дело на основании предоставленных сторонами документальных доказательств. Для этого КРАИЛ в качестве ответчика должен в срок 15 дней со дня вручения ему определения суда предоставить свой отзыв в иск вместе со всеми доказательствами.
Также судья Келеберда обязал КРАИЛ предоставить суду поручение комиссии по делу 1xBet, письмо Бюро экономической безопасности Украины от 29 августа, в котором детективы привели доказательства связи ООО "Твоя компания беттинга" с РФ, а также другие документы по делу.
Кроме того, киберспортивная группа холдинга WePlay Holding долгое время плодотворно сотрудничала с букмекером из РФ, и продолжала это делать уже после начала полномасштабной войны, а прямую связь между пророссийским ООО "Твоя беттинговая компания" и украинским холдингом TECHIIA журналисты подтвердили. юристом TECHIIA является Роман Родин, родной брат Александра Родина, директор ООО "Твоя беттинговая компания". В самой TECHIIA отрицают свою связь с 1xBet.
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