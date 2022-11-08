Суд по лицензиям 1xBet будет проходить без слушаний: судья ОАСК рассмотрит дело единолично

Судья Окружного административного суда города Киева Владимир Келеберда принял решение о рассмотрении дела по аннулированным лицензиям российского букмекера 1xBet единолично без слушания сторон. Об этом говорится в его постановлении от 24 октября 2022 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает информагентство "УНИАН".

Окружной административный суд. Фото: УНИАН

Издание напоминает, что российский букмекер 1xBet получил от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей две лицензии на работу в Украине в марте 2022 года в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину, но после большого общественного резонанса в сентябре КРАИЛ аннулировала данные лицензии. ООО "Твоя беттинговая компания", представляющее 1xBet в Украине, решило обжаловать решение КРАИЛ через начавшийся с махинаций суд: "ТСК" трижды подавала иск в суд, чтобы выбрать себе нужного судью при автоматическом распределении дел.

Судья Владимир Келеберда в результате открыл производство по административному делу по иску российского букмекера в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, но решил не проводить судебные заседания и не вызывать стороны в зал судебных заседаний: судья решил рассмотреть дело на основании предоставленных сторонами документальных доказательств. Для этого КРАИЛ в качестве ответчика должен в срок 15 дней со дня вручения ему определения суда предоставить свой отзыв в иск вместе со всеми доказательствами.

"Непредставление субъектом властных полномочий отзыва на иск без уважительных причин может быть квалифицировано судом как признание иска", — говорится в постановлении судьи.

Также судья Келеберда обязал КРАИЛ предоставить суду поручение комиссии по делу 1xBet, письмо Бюро экономической безопасности Украины от 29 августа, в котором детективы привели доказательства связи ООО "Твоя компания беттинга" с РФ, а также другие документы по делу.

Напомним, что недавно журналисты телеканала "Прямой" обнаружили , что украинский IT-холдинг TECHIIA мог помогать российской букмекерской компании 1xBet зайти на рынок Украины. Цыбин, который сегодня владеет ООО "Твоя беттинговая компания", — говорится в материале. "Учитывая, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей долгое время "не видела" связи 1xBet со страной-агрессором , а также то, что предоставленные лицензии российскому букмекеру были аннулированы только под давлением общества, единственным шансом россиян на возобновление своих лицензий на работу в Украине есть только то, что КРАИЛ не выполнит требования суда, не предоставит в определенный срок свой отзыв на иск, из-за чего тогда судья сможет удовлетворить иск ООО "Твоя компания беттинга" и решит отменить решение КРАИЛ о лишении 1xBet права работы в Украине.

Кроме того, киберспортивная группа холдинга WePlay Holding долгое время плодотворно сотрудничала с букмекером из РФ, и продолжала это делать уже после начала полномасштабной войны, а прямую связь между пророссийским ООО "Твоя беттинговая компания" и украинским холдингом TECHIIA журналисты подтвердили. юристом TECHIIA является Роман Родин, родной брат Александра Родина, директор ООО "Твоя беттинговая компания". В самой TECHIIA отрицают свою связь с 1xBet.

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