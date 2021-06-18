Суд обязал производителя AstraZeneca срочно доставить 50 млн доз в ЕС

В Брюсселе суд первой инстанции обязал компанию-производителя AstraZeneca ускорить темпы производства препарата от коронавируса. До 27 сентября они должны доставить в страны Евросоюза 50миллионов доз вакцин. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Вакцина AstraZeneca (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что англо-шведская компания должна поставлять вакцины по такому графику. Первые 15 миллионов доз заказчики должны получить 26 июля. Вторую партию — 20 миллионов доз надо поставить до 23 августа. Последние 15 миллионов доз европейские страны за решением суда должны получить до 27 сентября этого года.

Если компания нарушит эти сроки, то должна выплатить штраф в размере 10 евро за каждый не полученный флакон вакцины.

Стало известно, что решение было принято на основе нарушений договоров между компанией и Европейским союзом.

Руководительница ЕС Урсула фон дер Ляйен поддержала и приветствовала решение Фемиды.

"Это доказывает, что наша европейская кампания вакцинации не только приносит пользу нашим гражданам, но и то, что она была основана на прочной правовой основе", — подчеркнула она.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщило о том, что правительство Испании первым среди стран ЕС отменило масочный режим. Премьер Педро Санчес заявил, что данные меры утвердят на внеочередном заседании совета министров, которое состоится 24 июня. Испания ввела масочный режим еще в мае 2020 года. Сначала он распространялся только на поездки в общественном транспорте, но уже через несколько недель наличие масок также стало необходимым на улицах для всех жителей старше 6 лет.





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