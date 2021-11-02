Суд обязал ГБР начать расследование против экспертов СБУ, которые дали заключения по делу Медведчука

Печерский районный суд города Киева удовлетворил жалобу адвокатов председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на бездействие Государственного бюро расследований и обязал ГБР начать расследование в отношении экспертов СБУ, которые давали экспертные заключения по уголовному делу против оппозиционного политика, обвиняемого в государственной измене.

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

Соответствующее судебное решение разместил на своей странице в Facebook народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Суд обязал ГБР зарегистрировать в ЕРДР и провести расследование в отношении трех экспертов СБУ, которые дали экспертные заключения против Медведчука по делу о госизмене. Как говорится, лед тронулся. После неминуемой смены власти все эти прокуроры, следователи, эксперты и прочие слуги режима обязательно сядут. Всему свое время", ‒ написал политик Ренат Кузьмин.

В частности, в соответствии с решением суда уполномоченные лица Государственного бюро расследований обязаны внести сведения о вышеуказанном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, начать досудебное расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из ЕРДР.

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