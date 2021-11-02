Суд обязал ГБР начать расследование против экспертов СБУ, которые дали заключения по делу Медведчука

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Козлова Альбіна
Печерский районный суд города Киева удовлетворил жалобу адвокатов председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на бездействие Государственного бюро расследований и обязал ГБР начать расследование в отношении экспертов СБУ, которые давали экспертные заключения по уголовному делу против оппозиционного политика, обвиняемого в государственной измене.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
Соответствующее судебное решение разместил на своей странице в Facebook народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.
В частности, в соответствии с решением суда уполномоченные лица Государственного бюро расследований обязаны внести сведения о вышеуказанном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, начать досудебное расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из ЕРДР.
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