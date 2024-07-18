Студенты смогут получать гранты для обучения: подробности

Украинские студенты, учащиеся на контрактной основе, впервые получат государственные гранты на оплату обучения. Это стало возможным благодаря новому проекту Минцифры и МОН, внедряющему принцип "Деньги ходят за студентом". Об этом сообщил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины

Студенты будут получать от 15 тыс. грн на обучение через «Дию»

Размер гранта будет составлять от 15 000 грн. в год, а получать его можно будет в течение всего периода обучения. Что важно, средства будут начисляться через удобный сервис Дия, что сделает процесс получения финансирования максимально простым и прозрачным.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что гранты предоставят студентам свободу выбора специальности, не ограничиваясь только бюджетными местами. Это будет способствовать развитию конкуренции между университетами, ведь чем больше студентов выберет то или иное заведение, тем больше будет его бюджет.

Такой подход уже давно работает в странах с лучшим уровнем образования, например в США. Мы проанализировали опыт стран-лидеров и начинаем работать по такой системе в Украине”, – отметил Федоров.

Как получить грант?

Для получения гранта необходимо:

Получить уведомление о возможности получения гранта в кабинете поступающего. Выбрать учебное заведение и программу. После зачисления подать заявление на грант через кабинет в ЕГЕБО (с 5 сентября по 31 октября 2024 года). Получить уведомление об одобрении гранта. Оставить заявление на получение гранта в Дия.

Денежные средства будут зачислены на специальный счет.

Важная информация:

- Для получения гранта 15 000 грн балл на НМТ по любым двум предметам должно быть не менее 150.

- для гранта 25 000 грн – 170 и выше.

- размер гранта может быть увеличен в зависимости от специальности.