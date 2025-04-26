Студентов старше 25 лет ждут проблемы: в Минобразования готовят непопулярный шаг

26 апреля стало известно о возможных изменениях в законодательстве, которые будут касаться студентов старше 25 лет. Речь идет о возможной отмене права на отсрочку от мобилизации для определенных категорий таких лиц. Соответствующие поправки уже готовятся, сообщают источники. Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий во время эфира на YouTube-канале Новости.LIVE.

Учеба в вузе. Фото: УНН

По его словам, изменения могут затронуть мужчин, которым 25 лет и старше, если они получают второе или третье образование на таком же или более низком уровне, чем уже полученное. Кроме того, это касается тех, кто начал обучение за рубежом после 24 февраля 2022 года.

Особого внимания требует ситуация с профессионально-техническим образованием. Некоторые мужчины, уже имеющие несколько дипломов — полученных еще до создания электронной базы данных, — могут подавать документы в учреждения профтехобразования, заявляя, что потеряли предыдущие дипломы. Поскольку вступление в профтех не требует составления НМТ, эта схема фактически позволяла избежать мобилизации.

"Имеем интересный случай: люди в возрасте 35–40 лет, получившие разные образования в прошлом, теперь вступают в профтехи, часто без экзаменов, объясняя это потерей документов. Но это уже похоже на манипуляцию", — подчеркнул Винницкий.

Напомним, что Кабинет Министров ранее передал в парламент законопроект, имеющий целью ограничить возможность использования образования как повода для уклонения от мобилизации.

Портал "Комментарии" писал, что Минобороны Украины обновило правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей. Новые нормы упрощают процедуру, уменьшают бюрократическую нагрузку и гарантируют бесперебойный процесс обучения.