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Строительство ЖК Укрбуда поставили на паузу до 17 августа,- СМИ

Было решено в очередной раз перенести заседание суда

сегодня, 21:09
Автор:

Станислав Молчанов

Сегодня, 29 июля, в Хозяйственном суде города Киева состоялось заседание по делу недостроенного  ЖК "Solar city", застройщиком которого является компания Укрбуд . Дело рассматривалось по сути. Стороны написали четыре ходатайства и обменялись очередными претензиями и обвинениями, цель которых, по мнению инвесторов, дальше затянуть вынесение решения по передачи объектов данного ЖК на баланс Киевгорстроя и достройки этого долгостроя. Об этом пишут "Українські новини".

Строительство ЖК Укрбуда поставили на паузу до 17 августа,- СМИ

Решение принял Хозяйственный суд города Киева (фото из открытых источников)

Поскольку на заседание снова был назначен новый судья, не знакомый с материалами дела, было решено в очередной раз перенести заседание. Теперь на 17 августа.

Инвесторы ЖК "Solar sity" пришедшие на масштабный митинг в защиту своих прав в отчаянии. И винят во всем чиновников и судебную бюрократию. Никто уступать из судящихся сторон не хочет. "Кто-то держит на паузе наш ЖК. Ни туда и ни сюда. Видно идут торги вверхах, а наш жилищный комплекс стоит, теряет в цене и мы, почти 900 инвесторов находимся как и наши квартиры в подвешенном состоянии", — уверены организаторы митинга инвесторов Укрбуда перед зданием Хозсуда. "Идёт большая игра, а мы стали заложниками".

Строительство ЖК Укрбуда поставили на паузу до 17 августа,- СМИ - фото 2
Строительство ЖК Укрбуда поставили на паузу до 17 августа,- СМИ - фото 3
Строительство ЖК Укрбуда поставили на паузу до 17 августа,- СМИ - фото 4
Строительство ЖК Укрбуда поставили на паузу до 17 августа,- СМИ - фото 5

Из информированных источников стало известно, что контролирующий сейчас эту компанию российский ресторатор Федотенков стремительно теряет почву под ногами. После последних зачисток в правоохранительных органах у него "протекли" сразу две крыши в погонах. Ходить и 'решать' больше некуда".

На телеграм-канале Инсайдер уточнили, что "Федотенков сейчас кандидат под санкции СНБО и многие уважаемые люди в столице уже не рады, что прикупились с распила Укрбуда. Также накануне с треском провалилась попытка начать процедуру банкротства "Укрбуд Девелопмента" с целью замести следы "хозяйствования" и сбросить предприятие в режим санации".

Также сообщалось, что "... рейдеров начали окучивать криминальными делами заведенными в ДБР. И пока остатки Укрбуда на распродаже, а рейдеры на свободе — они продолжают метаться по органам в поиске новых крыш".

Так или иначе, но инвесторам эти игры вверхах неинтересны, они настроены решительно и готовы к новым масштабным акциям с целью привлечь внимание к своему ЖК "Solar sity" и требовать наказать виновных в разграблении Укрбуда.


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Источник: https://ukranews.com/ua/news/791907-budivnytstvo-zhk-ukrbudu-postavyly-na-pauzu-do-17-serpnya-zmi
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