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Страсти вокруг Гренландии: премьер Дании вызывает Трампа на разговор

Премьер Дании первая в очереди на разговор с Трампом после его заявлений о Гренландии

сегодня, 14:20
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обратилась с просьбой о разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его резких заявлений относительно возможного установления контроля над Гренландией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.

Страсти вокруг Гренландии: премьер Дании вызывает Трампа на разговор

Метте Фредериксен. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, Фредериксен подтвердила, что ожидает диалога с Трампом, хотя отметила, что он, скорее всего, не состоится до его инаугурации 20 января. Пока что Копенгаген не получил ответа от Вашингтона.

Авторы материала считают, что этот шаг является реакцией на недавние заявления Трампа, который отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией. В ответ на это Фредериксен заявила: "Гренландия принадлежит гренландцам", подчеркнув автономный статус острова и права его населения.

Несмотря на эскалацию риторики, премьер-министр пыталась снизить накал, отметив, что нет оснований считать, что США планируют военное вторжение. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также призвал к спокойствию, заявив: "Вы можете воспринимать Дональда Трампа серьезно, не воспринимая его буквально".

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Источник: https://www.politico.eu/article/denmark-prime-minister-mette-frederiksen-talks-donald-trump-greenland/
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