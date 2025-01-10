Страсти вокруг Гренландии: премьер Дании вызывает Трампа на разговор

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обратилась с просьбой о разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его резких заявлений относительно возможного установления контроля над Гренландией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.

Метте Фредериксен. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, Фредериксен подтвердила, что ожидает диалога с Трампом, хотя отметила, что он, скорее всего, не состоится до его инаугурации 20 января. Пока что Копенгаген не получил ответа от Вашингтона.

Авторы материала считают, что этот шаг является реакцией на недавние заявления Трампа, который отказался исключить использование военной или экономической силы для получения контроля над Гренландией. В ответ на это Фредериксен заявила: "Гренландия принадлежит гренландцам", подчеркнув автономный статус острова и права его населения.

Несмотря на эскалацию риторики, премьер-министр пыталась снизить накал, отметив, что нет оснований считать, что США планируют военное вторжение. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также призвал к спокойствию, заявив: "Вы можете воспринимать Дональда Трампа серьезно, не воспринимая его буквально".

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше намеки Дональда Трампа на то, что Канада может стать 51-м штатом США, становились поводом для шуток в соцсети, то теперь тем же канадцам становится не до смеха. Новоизбранный президент США Трамп снова добавил на карту Канаду 51-м штатом США. Он опубликовал соответствующий пост в соцсети. А ведущий близкого к республиканцам канала Fox News Уоттерс заявил о желании вторгнуться в Канаду. В свою очередь, премьер Канады Джастин Трюдо категорически исключил, что Канада может войти в состав США. На это заявление насмешливо отреагировал единомышленник Трампа Илон Маск. Он написал хамски в X: "Девчонка, ты больше не губернатор Канады, поэтому это неважно, что ты говоришь". На что направлены такие месседжи Трампа и его окружения? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



