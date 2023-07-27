Страшная жара: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в августе

Третий летний месяц еще порадует украинцев жарой и повышением температуры, хотя дожди тоже будут напоминать о себе. Что будут делать сограждане: держать наготове зонтики, или наоборот – еще не прятать купальники, пишет РБК-Украина.

Погода в Украине в августе (фото из открытых источников)

Как утверждают синоптики, летние температуры в последний месяц лета будут умеренные и комфортные. Столбик термометра в этом месяце будет плюсовать от +18 до +25 градусов. В горных местностях холоднее – от +16 до +19 градусов.

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Хотя лето завершается, жара не сдает свои позиции. Абсолютный августовский максимум температур прогнозируется в пределах + 35-39 градусов.

Как прогнозируют синоптики, в южных, восточных, многих центральных, в Тернопольском и Черниговском регионах местами термометры поднимутся до рекордной отметки – +40-42 градуса!

Жителям северных, восточных, Волынского и Запорожского регионов август принесет другой сюрприз: похолодание до 0-2 градусов мороза.

В конце месяца в украинских регионах, кроме большинства южных и центральных областей, могут прийти заморозки.

Что касается количества дождей, то все будет в норме для конечности лета – 31- 73 миллиметров .

По данным сайта Meteoprog, в августе столбик термометра на территории Украины не будет подниматься более +29 градусов. При этом будет немало пасмурных и дождливых дней.

Схожие прогнозы обнародовали и на Meteofor. В этом году в августе столбик термометра будет показывать в пределах +23-26 градусов.

А за прогнозом синоптиков ресурса AccuWeather, последний месяц лета в украинских регионах будет богат солнцем, а дождь будет лишь несколько дней на целый месяц.

Напоминаем, что "Комментарии" писали о том, что синоптик рассказал, когда дожди покинут Украину