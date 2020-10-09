Страна-соседка Украины закрыла небо для украинцев

Румыния приостановила авиасообщение с Украиной. Об этом 9 октября сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на румынские СМИ.

По данным телеканала Digi24, правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами желтой зоны карантина. В перечне таких государств находится и Украина.

Добавим, что Румыния оставит действовать авиасообщение со странами Европейского союза, а также Великобританией, Северной Ирландией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Отмечается, что для граждан из стран "желтой" зоны будет применяться правило обязательной двухнедельной самоизоляции.

Напомним, для украинских туристов отныне открыты границы еще четырех стран. Ограничения сняли Гана, Колумбия, Нигерия, а также Иордания. Большинство стран в мире пока не спешат пускать к себе украинских туристов из-за пандемии коронавируса. Но список государств с открытыми границами постепенно увеличивается. На данный момент таких уже 52.

Ранее сообщалось, что Словения изменила правила въезда для украинцев: подробности.

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