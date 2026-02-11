Стоит ли ждать восстановления Дарницкой ТЭЦ: прогноз эксперта для Киева впечатляет

Восстановление Дарницкой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве после разрушительных атак России потребует значительных финансовых ресурсов и длительного времени. По оценкам экспертов, речь идет о примерно 700 миллионах евро и до трех лет для полного возвращения станции до довоенного уровня мощностей. Такую информацию озвучил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Новости.LIVE". Он подчеркнул, что масштаб работ чрезвычайно велик.

Фото: из открытых источников

"Речь идет не о строительстве нового объекта, а о сложном процессе восстановления станции до того технического состояния, которое она имела до вражеских ударов", — пояснил эксперт.

Омельченко уточнил, что хотя отдельные компоненты теплового оборудования можно восстановить относительно быстро, комплексная реконструкция генерации займет гораздо больше времени.

"Этот отопительный сезон пройдет без работы Дарницкой ТЭЦ. Реалистично запуск частичных мощностей возможен не ранее чем через пол года, а полное восстановление — за 2-3 года", — отметил он.

Ситуация с теплоснабжением остается критической. Ночные массированные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины направлены на подстанции и воздушные линии электропередачи высокого напряжения (750 и 330 кВ), которые являются ключевыми для сети столицы. Ранее, в ночь на 3 февраля, Россия пыталась поразить ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов до -25°C, оставив без тепла сотни тысяч семей.

По словам Омельченко, восстановление Дарницкой ТЭЦ является стратегически важной задачей для энергетической безопасности Киева и стабильности энергосети, но нуждается в значительных финансовых вливаниях и времени.

"Речь идет об инвестициях около 700 миллионов евро и максимум три года для возвращения станции к довоенным показателям мощности", — подытожил эксперт.

