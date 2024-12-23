Стоит ли Украине вновь стать ядерной страной: социологи узнали, что думают украинцы

Граждане Украины в целом поддерживают восстановление ядерного оружия, от которого Украина отказалась 30 лет назад по Будапештскому меморандуму. При этом единственным сдерживающим фактором к этому есть опасения потери поддержки Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую данные опроса КМИС.

Ядерное оружие. Фото из открытых источников

Социологи сформулировали три разных вопроса о восстановлении ядерного оружия: без дополнительной положительной или отрицательной информации; при условии потери поддержки и введения санкций от Запада; с потерей поддержки Запада, но с условием, что Украина имеет достаточно ресурсов продержаться, пока ядерное оружие не будет разработано.

В целом 73% наших соотечественников благосклонно относятся к идее восстановления ядерного оружия. Не поддерживают — 20% (и еще 7% имеют неопределенные взгляды).

В случае потери поддержки и санкции от Запада благосклонное отношение к восстановлению ядерного оружия снижается до 46%, а доля тех, кто не поддержит такую инициативу, возрастает до 44% (и остальные 10% имеют неопределенные взгляды).

Однако, если Украина имеет достаточно ресурсов продержаться до момента получения ядерного оружия, то 58% готовы были бы пойти на потерю поддержки Запада с целью получения ядерного оружия. Не поддержали бы решение получить ядерное оружие при таком сценарии — 33% (и остальные 8% имеют неопределенные взгляды).

Социологи КМИС провели историческую параллель, напомнив, что в середине 1994 года 50% украинцев считали, что Украина должна стать безъядерным государством, а за обладание ядерным оружием выступали 30%. Остальные 20% имели неопределенные взгляды.

Причем на тот период (1994 год) вопрос ядерного оружия в сознании украинцев значительно уступал по актуальности другим вопросам. На вопрос, какие проблемы больше всего беспокоят украинцев, лишь 5% к топ-проблемам причисляли вопрос ядерного оружия.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.

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