Стоит ли платить налог с чаевых: Гетманцев расставил точки над «і»

Данило Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, дал интервью одному из украинских YouTube-каналов, где обсудил налоговую ситуацию в ресторанном секторе. Главные акценты были сделаны на проблемах с двумя чеками, теневых схемах и налогах с чаевых.

Гетманцев о налогах в ресторанах

Гетманцев подчеркнул, что он активно общается с представителями ресторанного бизнеса и хорошо знаком с ситуацией на рынке.

"Я очень широко общаюсь с людьми, с представителями этого бизнеса. Да не будет у них иллюзий, что я не вижу, что происходит. Я знаю очень хорошо ситуацию на этом рынке, кстати, не только на этом", – заявил он.

По его словам, проблемы в ресторанном секторе включают использование двойных чеков и избегание фиксации продаж в кассовых аппаратах. Это приводит к занижению объема доходов и, как следствие, к неуплате налогов в полном объеме. Однако он отметил, что с точки зрения фискального потенциала эта отрасль не является первоочередной для налоговых проверок.

В настоящее время налоговая служба сконцентрирована в других отраслях, в частности на торговле товарами, включая продукты питания и электронику.

"Сегодня налоговая работает над контролем торговли разными товарами, и только после того, как эти рынки будут выведены на чистый уровень, мы будем думать о других отраслях", – отметил Гетманцев.

Ведущий задал Гетманцеву прямой вопрос: "Нужно ли платить налоги с чаевых?" Политик ответил, что любой доход подлежит налогообложению по закону.

"Налоги нужно платить с любого дохода. Мы с вами не должны подменять закон какими-либо суждениями по нему", – подчеркнул он.

На вопрос о том, оставляет ли сам Гетманцев чаевые, он признался, что да, но добавил, что не часто посещает рестораны. Да, оставляю, но бываю в ресторанах нечасто, — ответил он с улыбкой.