Стоит ли готовиться к выборам в 2024 году: у Зеленского озвучили позицию

Проведение выборов в Украине во время войны невозможно по ряду причин. Кроме того, это запрещено законодательством. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Сніданок з 1+1" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

"Во-первых, у нас действительно военное положение. Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит — если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах", — заявил Подоляк.

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По его словам, второй причиной есть постоянные обстрелы со стороны России. Третья же составляющая – агитационная. Непонятно, как во время войны гарантировать людям их законное право проводить агитацию, встречаться с людьми, участвовать в мероприятиях, когда масса людей мобилизованы на войну.

Еще одной причиной Михаил Подоляк назвал большое количество временно перемещенных людей. Ведь речь идет даже не о 7 миллионах избирателей, которые, как утверждают международные организации покинули свои дома, а о 14 миллионах. Никто не знает правильного ответа на вопрос – как в столь сжатые сроки провести перерегистрацию всех людей и дать им право проголосовать.

И последняя причина, по мнению советника главы Офиса президента, — это вопрос цены проведения выборов.

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