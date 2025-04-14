Стоит ли готовиться к росту тарифов на свет с июня: что говорят в Кабмине

В последние два года тарифы на электроэнергию в Украине росли именно с 1 июня. Однако в этом году ситуация может оказаться другой: в правительстве предполагают, что после завершения отопительного сезона цены останутся на нынешнем уровне. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Тарифы на свет. Фото: 24 Канал

По его словам, в настоящее время Кабинет Министров не обсуждает никаких решений по повышению стоимости коммунальных услуг.

"Вопрос пересмотра тарифов пока вообще не нарушается. Правительство не планирует менять их в ближайшей перспективе", — отметил глава правительства.

Таким образом, после 30 апреля тариф на электроэнергию, вероятно, останется на уровне 4,32 грн за кВт / ч. Правда, подобные заявления звучали и в предыдущие годы, но потом все же происходило повышение.

Напомним, последний пересмотр тарифов прошел 1 июня 2024 года. Тогда цена электроэнергии выросла до нынешнего уровня из-за необходимости финансирования возобновляемых работ в энергетике после российских обстрелов.

Также недавно стало известно, что с мая некоторые украинцы могут потерять субсидии – государство планирует обновить список получателей помощи в связи с завершением отопительного периода.

Портал "Комментарии" писал, что повышение тарифов на отопление — вопрос сложный. И хотя в Украине действует мораторий на повышение стоимости некоторых коммунальных услуг, эксперты прогнозируют, что цены могут измениться уже в этом году.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и компуслуг (НКРЭКУ) определила, какие тарифы на тепло будут действовать в Киеве. Так, тариф на тепловую энергию киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго” для бытовых потребителей сохранили на действующем уровне 969,89 грн/Гкал. Этот тариф будет действовать в период военного положения и шесть месяцев после его отмены.