Стоит ли ехать на заработки: украинка назвала минусы жизни в Польше

Украинка Анна Воловодик, которая переехала в Польшу охотно рассказала о главных проблемах, с которыми может столкнуться каждый работник, приехавший в эту страну. Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

Главные минусы работы и жизни в Польше. Фото: shoppingpl.com

"Переехав в Польшу — не стоит ожидать чего-то необычного. Вы не будете зарабатывать здесь миллионы, сложа руки, потому что это же ЕС. Здесь просто лучше уровень жизни, чем в Украине, но не в десятки и не сотни раз", — проинформировала девушка.

По ее словам, средняя заработная плата в Польше на 2020 год составляет 766 долларов. Для сравнения, в Украине зарплата — 194 доллара.

Однако легких денег ожидать не стоит. Работа в этой стране — преимущественно физическая.

Следует понять, что вставать придется в 3-5 утра, поскольку рабочий день начинается очень рано — в 5-6 часов. К этому времени нужно поесть, собраться и добраться до места работы.

По словам Анны, часто руководство может назначать сразу несколько смен. Поэтому график работы здесь ненормированный. Иногда придется работать и в выходной.

Девушка сообщает, что зарплата в Польше не такая высокая, как думает большинство. Обычно украинцы получают от 2500 до 4500 злотых месяц. Если перевести в украинскую национальную валюту, это 18 500 — 33 300 гривен. Однако все зависит от вида работы, графика, возраста и других факторов.

Иногда работа за границей может давить морально. Во-первых, вы далеко от дома и у вас нет знакомых. Во-вторых, вам сначала будет трудно привыкать к новому образу жизни и понимать иностранцев.

Также, вам придется столкнуться с тем, что большинство продуктов в Польше — не имеют запаха и вкуса. Поэтому лакомиться чем-то интересным и вкусным вы будете редко.

Кроме того, следует помнить, что из своей заработной платы вам придется отдать часть за хостел или квартиру и заплатить налоги.

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