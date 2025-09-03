Стоимость золота поднялась до исторического уровня: с чем связано

2 сентября котировки золота на мировом рынке достигли нового максимума. По данным Associated Press, спотовая цена поднималась до 3578,4 доллара за унцию, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный в апреле 2025 года на уровне 3509,9 доллара.

Золото страшно поднялось в цене

В течение дня цена скорректировалась и снизилась до 3549,1 доллара за унцию, однако даже после падения показатели остались рекордными.

Аналитики объясняют, что рост стоимости золота напрямую связан с политическими процессами в США. По их словам, действия администрации президента Дональда Трампа, в том числе конфликты с Федеральной резервной системой и другими ключевыми американскими институтами, подорвали доверие инвесторов к доллару. Это побудило часть финансовых игроков переводить активы в более надежные инструменты, прежде всего, золото и серебро.

Серебро также показывает ощутимый рост. 2 сентября цена поднялась на 1,8% и достигла 41,46 доллара за унцию. Это первый случай с 2011 года, когда котировки превысили отметку в 40 долларов.

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в начале сентября средняя стоимость золота стабильно превышает уровень 3503 доллара за унцию, что подтверждает долгосрочную тенденцию к укреплению позиций этого металла как главного "тихого гаванца" для инвесторов во времена экономической и политической нестабильности.

