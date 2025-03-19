Стоимость золота побила все исторические рекорды: при чем здесь Путин

Цена на золото достигла исторического максимума, что явилось следствием повышенного спроса из-за роста геополитической напряженности. Об этом сообщает Bloomberg.

Цена золота. Фото: УНИАН

Стоимость золота превысила 3039 долларов за унцию, установив новый рекорд. Повышение цены связано с отказом Владимира Путина от 30-дневного прекращения огня в Украине, которое потребовал президент США Дональд Трамп. Кроме того, спрос на безопасные инвестиции вырос после того, как Израиль совершил авиаудары по сектору Газа, что привело к прекращению перемирия.

Федеральная резервная система США тем временем планирует сохранить ставки на том же уровне, а инвесторы ждут новых экономических прогнозов от банка и комментарии главы Джерома Пауэлла относительно дальнейшей денежно-кредитной политики США.

Хотя трейдеры снижают ставки на возможное смягчение политики в этом году, что обычно оказывает давление на цены на золото, спрос на металл продолжает поддерживать его высокую стоимость.

Негативные прогнозы роста экономики США, в частности влияние торговой политики Дональда Трампа, также способствуют росту популярности золота как актива для сохранения стоимости. Согласно последним данным Bank of America Corp., инвесторы снизили свои позиции в акциях США до рекордного уровня, что свидетельствует о больших изменениях на рынках.

Снижение экономических темпов, как в США, так и в мире, подчеркивает роль золота как надежного хранилища стоимости в неспокойные времена. В этом году золото подорожало на 15%, продолжая тренд с 2024 года.

После достижения рекорда спотовая цена золота немного снизилась и составила 3 036,08 доллара за унцию. Серебро осталось на прежнем уровне, платина подешевела, а палладий вырос.

Ранее портал "Комментарии" писал, что золота на 6 млн гривен обнаружили пограничники в новом пункте пропуска "Нижанковичи". Всего общая погранично-таможенная группа обнаружила около 1,5 кг золота.