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Стоимость улыбки: как украинцы экономят сотни долларов на лечении зубов дома

Лечение зубов по цене авиабилета: почему украинская стоматология дешевле западной

сегодня, 14:32
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Автор:
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Черновалова Кристина

Украина стала лидером в сфере доступного стоматологического лечения для своих граждан, живущих за границей. Несмотря на сложные времена, они продолжают приезжать на родину для лечения зубов, находя здесь соотношение цена-качество лучше, чем во многих странах Запада, в частности, в странах "Большой семерки".

Стоимость улыбки: как украинцы экономят сотни долларов на лечении зубов дома

Недорогое стоматологическое лечение в Украине привлекает украинцев из-за рубежа

В Украине стоматологическое лечение не только остается значительно дешевле, но и предоставляется на высоком уровне, что привлекает украинцев даже из-за границы. Как показывает последнее исследование инфографики издания "Слово и дело", даже несмотря на рост цен стоимость основных стоматологических процедур в Украине все еще значительно ниже, чем в таких странах, как США, Канада или Япония.

Подробный анализ цен:

Профессиональная очищение зубов: в Украине стоит до $40, в то время как в США эта услуга может достигать $160. Цены в Европе также выше, например во Франции и Германии она составляет $120 и $90 соответственно.

Пломбирование: в Украине средняя стоимость составляет около $80, в то время как в США цена может достичь $230. Европейские страны также имеют более высокие тарифы, в частности в Великобритании — $220.

Установка коронок и лечение корневых каналов: одна коронка в Украине стоит около $240, в то время как в США цена может варьироваться от $1050. Лечение корневых каналов в США обойдется примерно в $840, а в Украине – всего $160

Удаление зуба: украинские цены стартуют от $70, в то время как в странах G7 стоимость значительно выше, особенно в США, где это стоит $310.

Стоимость улыбки: как украинцы экономят сотни долларов на лечении зубов дома - фото 2

Стоимость услуг и качество обслуживания в сочетании с отсутствием длинных очередей делает стоматологическое лечение в Украине выгодным выбором для многих.



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Источник: https://www.slovoidilo.ua/2024/09/10/infografika/suspilstvo/deshevshe-likuvaty-zuby-porivnyuyemo-vartist-stomatolohichnyx-posluh-ukrayini-ta-sviti#:~:text=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%20G7%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B
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