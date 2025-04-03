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Стоимость Пасхальной корзины в 2025 году: какие продукты подорожали

Бюджетная Пасхальная корзина, включающая кулич, пасхальные яйца, соль, хрен и свечу, в 2025 году стоит в среднем 426 грн.

сегодня, 16:20
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Клименко Елена

В преддверии Пасхи украинцы традиционно готовят корзины для празднования, но в 2025 году рост цен оказал значительное влияние на их стоимость.

Стоимость Пасхальной корзины в 2025 году: какие продукты подорожали

Фото: из открытых источников

Согласно данным анализа Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), бюджетная Пасхальная корзина, включающая кулич, пасхальные яйца, соль, хрен и свечу, в 2025 году стоит в среднем 426 грн — это на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Если добавить творог, колбасу и горчицу, то цена увеличивается до 847 грн (23%), а включение кагора, овощей и сала повышает стоимость до 1185 грн (17%).

Минимальная корзина (S) – 427 грн ( 33,2%) содержит:

·          Кулич (3-4 шт.) – 318,42 грн ( 38,6%)

·          Пасхальные яйца (10 шт.) – 76,45 грн ( 30%)

·          Соль (100 г) – 1,87 грн (4,7%)

·          Хрен (200 г) – 24 грн

·          Свеча – 5 грн

Этот набор включает в себя только самые необходимые продукты, но даже его стоимость значительно выросла по сравнению с 2023 годом.

Средняя корзина (M) – 847 грн (23,1%) включает:

·          Твердый сыр (400 г) – 241,60 грн (21%)

·          Горчица (200 г) – 24 грн

·          Колбаса (500 г) – 154,50 грн (7,5%)

Этот вариант включает больше сытных продуктов, но также значительно подорожал.

Максимальная корзина (L) – 1185 грн (17,2%) состоит из:

·          Кагор – 170 грн

·          Огурцы (2-3 шт.) – 44,34 грн (25%)

·          Помидоры (2-3 шт.) – 51,70 грн (12%)

·          Сало (300 г) – 71,91 грн (1%)

Отдельные продукты, в том числе свиной ошейок, за год подорожали на 20% и достигли цены 275 грн/кг. Сало остается стабильным (239 грн/кг, 1%), а твердый сыр подорожал до 595 грн/кг (21% в год).

Стоимость Пасхальной корзины в 2025 году: какие продукты подорожали - фото 2

"Комментарии" уже писали, что погода в Украине на Пасху 2025 года обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что за неделю до праздничного дня температура воздуха будет колебаться в пределах 10-15 градусов, однако периодические грозы не исключены.



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Источник: https://www.ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/produktoviy_monitoring_ukab_peredvelikodni_tendentsii_ta_prognozi
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