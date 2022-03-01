logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Стивен Кинг с нами: американский писатель поддержал Украину (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Стивен Кинг с нами: американский писатель поддержал Украину (ФОТО)

Культовый американский писатель Стивен Кинг публично поддержал Украину в войне с Российской Федерацией

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Нашу страну, которой 24 февраля 2022 года объявила войну Российская Федерация, поддерживают во всем мире. Культовый легендарный писатель Стивен Кинг также не остался в стороне и публично заявил, что "остается с Украиной".

Стивен Кинг с нами: американский писатель поддержал Украину (ФОТО)

Стивен Кинг поддержал Украину (фото из открытых источников)

На своей странице в Twitter "король ужасов" опубликовал свою фотографию, хотя, отметил, что делает это крайне редко. На кадре Стивен Кинг стоит в черной футболке с сине-желтым принтом, на которой написано: "I stand with Ukraine", что в переводе означает "Я поддерживаю Украину".

Стивен Кинг с нами: американский писатель поддержал Украину (ФОТО) - фото 2

Также нашу страну поддержали многие другие зарубежные звезды, например, актер Райан Рейнольдс со своей супругой Блейк Лайвли, которые собирают деньги со всего мира на помощь украинским беженцам.

Звезда "Маски" Джим Керри также выразил обеспокоенность войной, которую Россия начала на украинских территориях и назвал Путина "грандиозным политическим придурком в истории".

Еще свою поддержку Украине оказали Анджелина Джоли, Ким Кардашьян, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон, Девид Швиммер, Джаред Лето и другие.

Напомним, блогер из России Юрий Дудь осуждает вторжение российской армии в Украину и требует остановить войну и, как следствие, человеческие смерти. По его словам, в РФ творятся несправедливые вещи, человек хочет об этом сказать, но боится, потому что живет в репрессивном государстве. Свои граждане президенту не нужны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Светлана Лобода, которая на протяжении последних четырех лет жила и выступала в России, а сейчас проживает в Европе, записала видеобращение к подписчикам в Instagram, касаемо войны в Украине. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!