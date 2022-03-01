Стивен Кинг с нами: американский писатель поддержал Украину (ФОТО)

Нашу страну, которой 24 февраля 2022 года объявила войну Российская Федерация, поддерживают во всем мире. Культовый легендарный писатель Стивен Кинг также не остался в стороне и публично заявил, что "остается с Украиной".

Стивен Кинг поддержал Украину (фото из открытых источников)

На своей странице в Twitter "король ужасов" опубликовал свою фотографию, хотя, отметил, что делает это крайне редко. На кадре Стивен Кинг стоит в черной футболке с сине-желтым принтом, на которой написано: "I stand with Ukraine", что в переводе означает "Я поддерживаю Украину".





Также нашу страну поддержали многие другие зарубежные звезды, например, актер Райан Рейнольдс со своей супругой Блейк Лайвли, которые собирают деньги со всего мира на помощь украинским беженцам.

Звезда "Маски" Джим Керри также выразил обеспокоенность войной, которую Россия начала на украинских территориях и назвал Путина "грандиозным политическим придурком в истории".

Еще свою поддержку Украине оказали Анджелина Джоли, Ким Кардашьян, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон, Девид Швиммер, Джаред Лето и другие.

Напомним, блогер из России Юрий Дудь осуждает вторжение российской армии в Украину и требует остановить войну и, как следствие, человеческие смерти. По его словам, в РФ творятся несправедливые вещи, человек хочет об этом сказать, но боится, потому что живет в репрессивном государстве. Свои граждане президенту не нужны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Светлана Лобода, которая на протяжении последних четырех лет жила и выступала в России, а сейчас проживает в Европе, записала видеобращение к подписчикам в Instagram, касаемо войны в Украине.

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