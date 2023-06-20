Стефанчук боится Татарова и безосновательно критикует антикоррупционные органы – Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук безосновательно критикует антикоррупционные органы, уклоняясь от вопросов о влиянии на правоохранительную систему заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Об этом Шабунин написал в Facebook.

Виталий Шабунин. Фото: из открытых истчоников

Так он прокомментировал интервью Стефанчука УП, где тот на вопрос о влиянии Татарова начал критиковать деятельность антикоррупционной вертикали.

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"По словам Стефанчука, во многих случаях их расследования заканчиваются оправдательными приговорами. Но это откровенная неправда... ВАКС вынес 128 приговоров по делам НАБУ/САП: абсолютное большинство дел (88 %) закончилось обвинительными приговорами. Абсолютное меньшинство дел (12%) заканчивалось оправдательными приговорами, к тому же часть таких приговоров потом еще и снесла апелляция", — написал Шабунин.

По его словам, более 50% всех дел заканчивались реальными тюремными сроками с конфискациями: "За 3,5 года общие суды вынесли всего 2 реальных приговора по делам НАБУ/САП. За примерно то же время ВАКС вынес 65 тюремных приговоров, то есть рост в 32 раза", — добавил глава ГПК.

Среди осужденных несколько народных депутатов, бывший заместитель министра, мэр, судьи, прокуроры, следователи, "схемщики" из госпредприятий: "За время полномасштабной войны благодаря работе САП, НАБУ и ВАКС в пользу Сил обороны Украины уже перечислили более 1,7 млрд грн. Так может спикеру все же лучше ответить, что там по результатам татаровских правоохранителей", — спрашивает Шабунин.

Он вспомнил дело ДБР об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, где двух фигурантов суд оправдал, еще одному дал условный срок; дело полковника налоговой милиции, оправданного по коррупционному делу, потому что ДБР возбудило подследственность и прибегло к провокации. Шабунин упомянул о деле двух работников ДБР, которых СБУ задержала на провокации подкупа заместителя прокурора Львовщины, оправдание экспрокурора из Кировоградщины по делу о взятке, потому что ДБР собрало недостаточно доказательств.

"Почему после того, как ДБР уничтожает доказательства якобы в связи с военными событиями, закрывают дело о взятке начальнику Ивано-Франковской таможни, у которой нашли с $234 тыс. наличных, коллекцией часов и монет? Что там с делом работницы налоговой" списками желаний" и каковы результаты февральских обысков у Коломойского, Авакова, Столара?.. Что произошло с делом Татарова после того, как его всеми силами забрали от антикоррупционных органов и отдали татаровским следователям и прокурорам? Где обещаны в феврале "активные посадки" уже этой весны?", — спрашивает Шабунин.

Шабунин считает, что "даже если бы Руслан (Стефанчук) хотел избавиться от Татарова, то это вне его влияния… Татаров имеет влияние на государственные решения, как минимум, не меньше Спикера".

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