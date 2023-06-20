Стефанчук боится Татарова и безосновательно критикует антикоррупционные органы – Шабунин

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Кравцев Сергей
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук безосновательно критикует антикоррупционные органы, уклоняясь от вопросов о влиянии на правоохранительную систему заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Об этом Шабунин написал в Facebook.
Виталий Шабунин. Фото: из открытых истчоников
Так он прокомментировал интервью Стефанчука УП, где тот на вопрос о влиянии Татарова начал критиковать деятельность антикоррупционной вертикали.
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По его словам, более 50% всех дел заканчивались реальными тюремными сроками с конфискациями: "За 3,5 года общие суды вынесли всего 2 реальных приговора по делам НАБУ/САП. За примерно то же время ВАКС вынес 65 тюремных приговоров, то есть рост в 32 раза", — добавил глава ГПК.
Он вспомнил дело ДБР об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, где двух фигурантов суд оправдал, еще одному дал условный срок; дело полковника налоговой милиции, оправданного по коррупционному делу, потому что ДБР возбудило подследственность и прибегло к провокации. Шабунин упомянул о деле двух работников ДБР, которых СБУ задержала на провокации подкупа заместителя прокурора Львовщины, оправдание экспрокурора из Кировоградщины по делу о взятке, потому что ДБР собрало недостаточно доказательств.
Шабунин считает, что "даже если бы Руслан (Стефанчук) хотел избавиться от Татарова, то это вне его влияния… Татаров имеет влияние на государственные решения, как минимум, не меньше Спикера".
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